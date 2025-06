Pronostico Sinner-Djokovic: l’eterno serbo tra l’altoatesino e la finale a Parigi

Sinner-Djokovic è un match valido per le semifinali del singolare maschile del Roland Garros 2025: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Chi pensava che in questo Roland Garros non bisognasse fare i conti con l’eterno Novak Djokovic si sbagliava di grosso. A 38 anni suonati il 24 volte campione Slam ha raggiunto la 51esima semifinale in un Major, dove avrà la possibilità di confrontarsi con il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che affronterà da sfavorito. Il fenomenale tennista di Belgrado era arrivato a Parigi tra mille incognite, dal momento che in questo 2025 per la prima volta ha accusato visibilmente i segni del tempo: Djokovic ha utilizzato come trampolino il torneo di Ginevra – trionfo numero 100 nel circuito Atp – ed a fari spenti, approfittando di un tabellone non impossibile, è approdato tra i primi quattro.

Si sono visti sprazzi di vero Nole nel quarto di finale con il numero tre al mondo Zverev: dopo il rodaggio nel primo set, il serbo è salito in cattedra, offrendo probabilmente la sua miglior prestazione stagionale (4-6 6-3 6-2 6-4) nel primo vero test dello Slam parigino. La scelta di giocare pochi tornei per dosare il più possibile le energie sta dando i suoi frutti: anche dal punto di vista fisico Djokovic ha dato ottimi segnali, sebbene le oltre tre ore di battaglia con il tennista tedesco possano farsi sentire nella semifinale con Sinner.

Djokovic non batte Sinner dal 2023

E l’azzurro dovrà sfruttare proprio la maggior freschezza atletica per aver ragione di un avversario che di certo non si arrenderà facilmente nonostante negli ultimi anni si sia allargato il gap tra i due, soprattutto per evidenti motivi anagrafici. Sinner è cresciuto sotto tutti i punti di vista, diventando più solido e resistente nelle sfide che tendono ad allungarsi. In questo Roland Garros l’altoatesino ha fatto di tutto per non disperdere energie: nessun set concesso dal primo turno ai quarti di finale, con i vari Rinderknech, Gasquet, Lehecka, Rublev e Bublik che non sono stati neppure in grado di scalfirlo.

Servirà di sicuro il miglior Djokovic per buttarlo fuori da Parigi. Dalle Finals 2023 il serbo non è più riuscito ad imporsi sull’azzurro, rimediando quattro sconfitte di fila (tra queste anche la ricchissima esibizione in Arabia Saudita al Six Kings Slam). Nei precedenti Sinner adesso è in vantaggio 5-4: l’unico incontro sulla terra rossa se lo aggiudicò Nole, quando nel 2021 ebbe la meglio in due set a Monte Carlo.

Dove vedere Sinner-Djokovic in diretta tv e streaming