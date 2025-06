Pronostico Musetti-Alcaraz, all’azzurro serve l’impresa: la chiave del match

Musetti-Alcaraz è un match valido per le semifinali del singolare maschile del Roland Garros 2025: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Sulla terra rossa, quest’anno, nessuno ha fatto meglio di loro. Non sorprende più di tanto, dunque, che Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti siano arrivati in fondo pure al Roland Garros. Escludendo lo spagnolo, ormai sempre più dominante sul mattone tritato – ha vinto sia a Monte Carlo che a Roma e adesso mette nel mirino il suo secondo trionfo consecutivo a Parigi – l’azzurro è quello che ha fatto registrare i numeri migliori.

Sì, se Musetti da lunedì prossimo sarà il nuovo numero 6 al mondo lo deve soprattutto al salto di qualità che ha avuto da quando è iniziata la stagione sulla terra battuta. Il tennista carrarino è apparso più maturo e sembra aver preso finalmente consapevolezza dei propri mezzi, arrivando a disputare almeno le semifinali dei tornei più importanti su questa superficie. Nel Principato e nella Capitale si è dovuto arrendere proprio ad Alcaraz, che ha prevalso rispettivamente in tre (6-3 1-6 0-6) e due set (6-3 7-6).

Terzo testa a testa nel 2025

Nella capitale francese Musetti era uno dei più attesi e non ha deluso le aspettative: superati i primi due turni in maniera abbastanza agevole (Hanfmann e Galan), ha rispettato i pronostici contro tre avversari insidiosi come Navone, Rune e Tiafoe, eliminati pur concedendo sempre almeno un set. Il numero due al mondo invece è salito di livello partita dopo partita: dopo aver lasciato un set per strada nei match con Marozsan, Dzumhur e Shelton, ha dato prova del suo incredibile talento nel quarto di finale contro Tommy Paul, spazzato via in un’ora e 34 minuti (6-0 6-1 6-4).

Nel circuito Atp Musetti e Alcaraz si sono incrociati in sei occasioni. L’unica affermazione dell’italiano è datata 2022, quando si impose nella finale di Amburgo. Da allora il tennista di Murcia non ha più perso contro l’azzurro: Musetti è stato in grado di vincere strappargli un set solamente lo scorso aprile nella finale di Monte Carlo. Il bilancio è dunque di 5-1 a favore del classe 2003.

