Pronostico Sabalenka-Swiatek: l’ultimo precedente è fondamentale

Sabalenka-Swiatek è un match valido per le semifinali del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Non si incrociano dall’anno scorso la numero uno del mondo, Sabalenka, e la numero cinque della classifica Wta Swiatek. Nell’ultimo precedente, quello a Cincinnati, ha avuto la meglio la prima delle due. E questo è un dato significativo per il finale.

Sì, a differenza di quanto successo dall’altra parte del tabellone, con una Coco Gauff che ovviamente ha la strada spianata verso l’ultimo atto del torneo, da questa parte la Sabalenka se la dovrà sudare la finale. E questo potrebbe poi portare ad essere ancora di più consapevole di quelli che sono i suoi mezzi. Non che ce ne sia bisogno, a dire il vero. Però sappiamo benissimo che in tutti gli sport vincere aiuta a vincere.

La Sabalenka è arrivata a questo penultimo atto non concedendo nemmeno un set alle avversarie. La Swiatek, invece, solamente nell’ottavo contro Rybanika ha avuto qualche difficoltà. Poi nei quarti ha praticamente distrutto Svitolina non concedendo ma la possibilità all’avversaria di poter pensare di chiudere in maniera diversa la partita. Sarà un match, quindi, equilibrato. Ma noi un po’ di pronostico ve lo abbiamo già dato.

Dove vedere Sabalenka-Swiatek in diretta tv e streaming

Il match Boisson-Gauff valido per i quarti di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso giovedì 5 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 19:00.

Sabalenka-Swiatek: il pronostico

Sarà la Sabalenka a staccare il pass per l’ultimo atto di questo torneo. Difficile questo possa succedere in due soli set. Ma se così fosse, saranno comunque due parziali tiratissimi. Per questo motivo, oltre alla vittoria della numero uno al mondo – la quota è abbastanza alta, giustamente, ma per questo è anche succulenta – vi diciamo che questo match si può serenamente pronostico con over 20,5 game. Sì, assai tirata, senza dubbio.