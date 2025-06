Pronostico Boisson-Gauff: anche le belle favole finiscono

Boisson-Gauff è un match valido per le semifinali del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Anche le belle favole prima o poi finiscono. E dopo essere arrivata in semifinale, staccando la qualificazione al tabellone centrale grazie alla wild-card, e arrampicandosi fino a questo punto, la stupenda storia della francese Boisson, numero 361 al mondo per la classifica Wta, è destinata a finire.

Sì, già essere arrivata a questo punto è una vera e propria impresa, una di quelle che la tennista transalpina racconterà a tutti quelli che la conosceranno. Ai figli, ai nipoti eccetera. E forse è anche nata una stella, visto che alla fine dei conti parliamo di una 22enne sconosciuta fino al momento. Ma contro la numero due del mondo, questa volta, il sogno finirà. Rimarrà l’impresa, indelebile, incredibile, di una tennista che si è allenata con Sinner in questi giorni. E chissà, magari il numero uno al mondo – anche lui in semifinale nel tabellone maschile – con qualche consiglio che le ha dato ha fatto salire il livello.

Detto questo, ovviamente, è praticamente impossibile che questo match possa finire in maniera diversa. Sì, parliamo di uno sport singolo, dove se stai bene vinci e se stai male non hai compagni che ti possono aiutare. Ma la Gauff vista fino al momento – ha concesso solamente un set in questo torneo – sta benissimo. E si prenderà la finale.

Dove vedere Boisson-Gauff in diretta tv e streaming

Il match Boisson-Gauff valido per i quarti di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso giovedì 5 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà alle 15:00.

Boisson-Gauff: il pronostico

Una gara evidentemente senza storia e senza nessuna possibilità che possa finire realmente in un modo diverso. La favole sono belle fin quando durano poco, potrebbe dire Gauff. Che contro la beniamina di casa chiuderà agevolmente la partita conquistando la finale del Roland Garros. Tra le due tenniste non ci sono scontri in passato. Ma nonostante nessuna statistica il risultato ci pare abbastanza scritto. Anzi, è scritto.