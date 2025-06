Magia Berrettini: tifosi al settimo cielo, non se l’aspettavano

Matteo Berrettini, più che una sorpresa è stato un vero e proprio colpo di scena: il romano è riuscito a lasciare i tifosi senza parole.

Il problema agli addominali, che nello scorso mese di maggio lo ha costretto a ritirarsi dagli Internazionali d’Italia e a rinunciare, di conseguenza, al Roland Garros, sembra ormai – fortunatamente – alle spalle. Matteo Berrettini si sta allenando e ha ben pensato di farlo sapere ai tifosi pubblicando, attraverso il suo profilo Instagram, dei video che lo ritraggono alle prese con il lavoro di preparazione pre-stagione sull’erba.

La sua preferita, quella in cui ha ottenuto i risultati migliori e nella quale, ne siamo certi, ha ancora tantissimo da dire. Il suo obiettivo, a inizio stagione, era quello di fare bene sulla terra battuta e di levarsi di dosso la forse scomoda etichetta di erbivoro doc. Il suo corpo non glielo ha permesso, ma non tutti i mali, come in questo caso, vengono per nuocere. L’ex numero 6 del mondo ha avuto più tempo degli altri per allenarsi, ragion per cui può ambire a traguardi ragguardevoli.

E poi, per fortuna, la sua assenza a Parigi non ha avuto gravi ripercussioni in termini di classifica. Anzi, Berrettini è riuscito a fare un gioco di prestigio al quale stenterete a credere. Come si fa, siamo certi vi chiederete da qui a breve, a scalare la classifica pur senza poter concretamente scendere in campo? Beh, è a lui che dovremmo chiederlo.

Inarrestabile Berrettini: non gli è servito neppure giocare

Sì, avete capito bene. Sebbene Matteo non abbia potuto prendere parte al Roland Garros per il problema, a quanto pare già risolto, agli addominali, non ha perso terreno nel ranking Atp.

Si sarà anche perso la possibilità di fare sfoggio delle sue doti sulla terra battuta di Parigi, ma la cosa più importante è che, malgrado la sua assenza, abbia addirittura guadagnato qualche posizione. Berrettini non gioca dallo scorso 12 maggio, giorno in cui, a malincuore, si ritirò dal Masters 1000 di Roma nel bel mezzo del match contro Casper Ruud. Prima che iniziasse il Major d’Oltralpe era il numero 30 della classifica mondiale, mentre adesso, seppur ancora solo virtualmente, è 28esimo, con 1720 punti.

Non aveva alcun punto da difendere, del resto, ragion per cui, ironia della sorte, ha avuto solo da guadagnarci. E non resta che sperare, a questo punto, che sull’erba possa procurarsi un buon bottino, così da risalire ulteriormente la china e riavvicinarsi, finalmente, a posizioni a lui ben più consone.