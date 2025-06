Pronostico Zverev-Djokovic: finisce come nell’unico precedente

Zverev-Djokovic è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

La partita della giornata, senza dubbio. Il quarto di finale tra Zverev e Djokovic catalizzerà ovviamente gli occhi di tutti al Roland Garros. Soprattutto perché Sinner, sulla carta, dovrebbe avere un compito più agevole.

No, non è la prima volta ovviamente che i due tennisti si incontrano. E non c’è stato nemmeno un solo precedente, in generale. C’è stato invece un solo precedente in questa fase del Roland Garros, vale a dire nei quarti di finale della manifestazione parigina. Una sfida, giocata nel 2019, nella quale Djokovic ha avuto la meglio. Favorito anche stavolta il serbo, perché sta dimostrando di avere, almeno in maniera temporanea, messo da parte tutti quelli che sono stati i suoi problemi fisici che lo hanno massacrato nel corso dell’ultimo periodo. Anche se, ovviamente, Zverev dalla sua parte ha un’età diversa e anche il fatto di non aver praticamente giocato l’ottavo di finale visto l’infortunio del suo avversario.

Sei anni fa fu incontro a senso unico. Stavolta invece sarà diverso e non escludiamo che si possa andare anche al quinto set. C’è da dire che se davvero si rivelasse così, è evidente che la brillantezza di Zverev potrebbe fare la differenza. Quindi, secondo il nostro avviso, anche per via di quello che vi abbiamo raccontato, crediamo che la partita si possa concludere prima. Come ve lo spieghiamo sotto.

Dove vedere Zverev-Djokovic in diretta tv e streaming

Il match Zverev-Djokovic valido per i quarti di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso domenica 1 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà alle 20:15.

Zverev-Djokovic: il pronostico

Un quarto di finale importante, bellissimo, con un favorito che non può non essere il tennista serbo. Djokovic sta bene e quando fisicamente è a posto ha ancora una classe incredibile che riesce a fare vedere sempre nel corso del match. Quindi, vittoria di Nole, dentro i quattro set della partita. Se poi si dovesse arrivare al quinti si farebbe durissima. Ma vincerà prima.