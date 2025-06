Pronostico Sinner-Bublik: il kazako sogna in grande

Esame di kazako per il numero 1 del mondo: tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik ai quarti di finale di Parigi.

Qualcuno ci è andato vicino (Arthur Rinderknech, al terzo set del primo turno) ma nessuno dei suoi avversari, alla fine, è riuscito a scucirgli un solo, misero, set. Jannik Sinner ha cavalcato fino ai quarti di finale con ammirevole determinazione, concedendo ai suoi rivali il minimo indispensabile. Non ha fatto sconti a nessuno, men che meno all’ultimo che ha provato a mettergli i bastoni tra le ruote, ossia Andrey Rublev. La sensazione generale, dunque, è che fino ad oggi sia stato ingiocabile.

Non resta che capire, a questo punto, se farà altrettanto con il suo prossimo avversario o se quest’ultimo, al contrario, riuscirà ad impensierirlo. Certo è che Alexander Bublik è arrivato ai quarti del Roland Garros un po’ a sorpresa, se vogliamo, avendo lui messo a segno, nei giorni scorsi, una clamorosa vittoria in rimonta. Ha avuto la meglio su Jack Draper, che tutti davano per scontato fosse il prossimo rivale del numero 1 del mondo.

Contro il britannico ha disputato un ottimo match, totalizzando la bellezza di 68 vincenti e conquistando, per la prima volta, l’accesso ai quarti in un torneo del Grande Slam. Una delle sue migliori prestazioni di sempre, insomma, alla luce della quale ci sono buone ragioni per pensare che il campione altoatesino, stavolta, potrebbe essere costretto a faticare un po’ più di quanto previsto.

Come vedere Sinner-Bublik in diretta tv e in streaming

Il match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025, tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, sarà trasmesso in diretta tv martedì 4 maggio su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento. Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

Jannik Sinner ha un ottimo motivo per continuare a giocare in God mode, ma anche Alexander Bublik ha una buona ragione per mettere in campo tutte le armi di cui dispone. In questo Roland Garros ha già battuto due top ten, per cui cercherà sicuramente di regalarsi una tripletta da sogno e di riuscire laddove molti altri, prima di lui, hanno fallito. Non ha nulla da perdere, il che ci fa presumere che l’azzurro vincerà sì in 3 set il match che gli permetterà di accedere alle semifinali dello Slam d’Oltralpe, ma trascinando uno di questi parziali fino al tie-break.