Pronostico Svitolina-Swiatek: scintille al Roland Garros

Elina Svitolina, oggi, proverà a mandare in fumo il sogno di Iga Swiatek: tutto quello che c’è da sapere sul match più caldo di martedì 3 giugno.

Che il tennis sia uno sport estremamente imprevedibile non è una leggenda metropolitana. E lo sa bene Jasmine Paolini, che ha ceduto ad Elina Svitolina dopo avere avuto in mano non uno, ma ben tre match point. Una partita che è stata completamente ribaltata e che ha stravolto, di conseguenza, qualunque pronostico fosse stato formulato finora.

Iga Swiatek non affronterà la numero 1 d’Italia, dunque, ma la campionessa ucraina. C’è da dire, però, che anche l’epilogo del precedente match disputato dalla polacca ha colto tutti di sorpresa. L’ex regina della Wta aveva disputato un primo set non proprio brillante, salvo poi rinsavire e vincere in rimonta, esattamente come la Svitolina, su Elena Rybakina. Le due sfidanti hanno raggiunto i quarti di finale del Roland Garros, insomma, facendo un percorso molto simile.

Le aspettative, invece, sono molto diverse. La 30enne di Odessa sogna di raggiungere la sua prima semifinale a Parigi dopo le sconfitte del 2015, del 2017, del 2020 e del 2023; la numero 8 del ranking Wta, invece, è in corsa per il quarto titolo sulla terra battuta dello Chatrier, ragion per cui sarà ancor più agguerrita di quanto non lo sia già in condizioni normali.

Come vedere Svitolina-Swiatek in diretta tv e in streaming

Il match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025 tra Elina Svitolina e Iga Swiatek, sarà trasmesso in diretta tv martedì 3 giugno su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento. Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

I precedenti parlano chiaro: Swiatek è avanti e ha vinto 3 dei 4 match disputati contro Svitolina. Il fatto, poi, che al Roland Garros abbia brillato come in nessun altro posto, è sufficiente a persuaderci del fatto che sarà lei a vincere, ancora una volta, questo faccia a faccia. Non in maniera agevole, però. Anzi, prevediamo scintille, tanto è vero che riteniamo che la tennista ucraina trascinerà la polacca fino al terzo set, salvo poi arrendersi alla furia di Iga e lasciarle il pass per accedere alle semifinali dello Slam d’Oltralpe.