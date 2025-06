Pronostico Sabalenka-Zheng: la vendetta va servita a Parigi

Scintille in vista a Parigi: la numero 1 Aryna Sabalenka affronta di nuovo Qinwen Zheng dopo la clamorosa sconfitta agli Internazionali d’Italia.

Le statistiche e le analisi dei match passati, alle volte, non significano niente. Come non vuol dire nulla, a dimostrazione di ciò, il fatto che negli head to head Aryna Sabalenka sia nettamente in vantaggio rispetto all’avversaria che sfiderà oggi al Roland Garros, ossia Qinwen Zheng. La cinese si è imposta nel loro ultimo faccia a faccia, a Roma, ragion per cui la situazione è molto più intricata di quanto si possa pensare.

Non v’è certezza relativamente all’evoluzione di questo match, se non una: la tigre bielorussa scenderà in campo più affamata che mai, in cerca di redenzione e di vendetta. Un quarto di finale che si preannuncia agguerritissimo, ma al quale le due dirette interessate si affacciano con presupposti completamente diversi. Sabalenka non ha ancora ceduto neanche un set alle avversarie incontrate lungo il suo cammino, mentre Zheng ha dovuto sudare ben più di sette camicie per accedere al quarto turno dello Slam d’Oltralpe.

Ha faticato un po’, salvo poi spuntarla, contro Liudmila Samsonova, mentre la numero 1 del mondo ha battuto in scioltezza Amanda Anisimova e arriverà decisamente meno stanca allo scontro che decreterà chi, tra le due, meriti un posto in semifinale. Ma basterà questo a condizionare l’epilogo di una delle battaglie più attese di questo Major?

Come vedere Sabalenka-Zheng in diretta tv e in streaming

Il match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025, tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng, sarà trasmesso in diretta tv martedì 3 giugno su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento. Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

Lo scorso anno, Sabalenka salutava Parigi proprio in occasione dei quarti di finale, battuta da Mirra Andreeva, ragion per cui non vorrà certamente fare il bis. Ed è vero che la sua avversaria cinese ha vinto l’ultimo scontro diretto, ma la voglia di rivalsa, stavolta, potrebbe essere più forte di qualsiasi altra cosa. Anche Zheng ce la metterà tutta, certo, anche perché nessuna sua connazionale ha più raggiunto questa fase dello Slam francese dal 2011. Tuttavia, riteniamo che sarà la bielorussa ad accedere alla semifinale del Roland Garros, vincendo la partita in 2 set, uno dei quali, probabilmente, si protrarrà fino al tie-break.