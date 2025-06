Pronostico Paul-Alcaraz: lo spagnolo la chiude presto

Paul-Alcaraz è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

In soli due incroci in sei totali, l’americano Paul è riuscito ad avere la meglio sul numero 2 al mondo, che viene dal trionfo di Roma, Alcaraz. E parliamo del 2022 e del 2023, quindi molto indietro nel tempo. Nel tennis tre anni sono tantissimi, quindi sì, parliamo di tantissimo tempo.

Ha sofferto, Paul, in queste partite che lo hanno portato ai quarti di finale del torneo parigini. Ha sofferto contro Fucsovics e contro Khakhanov, vincendo per tre set a due. Di questi problemi, oggettivamente, non ne ha avuti Alcaraz: sì, tranne contro Zeppieri al debutto ha regalato un set a tutti. Ma è stata, vedendo le partite, soprattutto una questione mentale. Nel momento in cui aveva capito che il match era indirizzato ha abbassato la tensione e la concentrazione. Cosa che evidentemente non succederà nel quarto di finale.

Lo spagnolo, numero uno sulla terra rossa – anche se Sinner si sta avvicinando e anche tanto – non vuol in nessun modo perdere terreno dall’italiano nella classifica mondiale. Vuole continuare a vincere sapendo, pure, che l’azzurro avrà comunque bisogno di un altro po’ di tempo dopo 3 mesi di inattività per riprendere il ritmo giusto. Quindi da adesso in poi la concentrazione sarà altissima, troppo alta. E per Paul non ci può davvero essere scampo.

Dove vedere Paul-Alcaraz in diretta tv e streaming

Il match Paul-Alcaraz valido per i quarti di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso domenica 1 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 11:00.

Paul-Alcaraz: il pronostico

Al massimo, ma proprio al massimo, Paul si potrebbe prendere un set. Ma rimane una questione abbastanza difficile. Alcaraz parte favorito, annusa l’ennesima finale da vicino e non vuole lasciare proprio nulla al caso. Una gara che quindi non sembra indirizzata, ma è indirizzata verso una vittoria dello spagnolo che in poco tempo dovrebbe chiudere il discorso. E quel set di qualche riga fa? No, pensandoci bene crediamo non arriverà. Alcaraz vincente tre a zero e semifinale in cassaforte. E’ questo il nostro pronostico.