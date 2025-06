Pronostico Musetti-Tiafoe: l’italiano per la storia

Musetti-Tiafoe è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

La vittoria contro Rune, nonostante le provocazioni, è stata bellissima. Prestigiosa. E adesso, Lorenzo Musetti, tennista che occupa la settima posizione nella classifica Atp, ha davvero la possibilità di scrivere la storia arrivando alle semifinali di questo Roland Garros che gli sta regalando delle soddisfazioni incredibili.

Impegno non semplice, ma non è nemmeno un muro insormontabile: l’americano Tiafoe – che ha avuto un percorso netto fino ad oggi ma con avversari davvero inferiori – non può fare paura. Anche per via di quelli che sono stati gli incroci, quindi i precedenti, tra loro. Andando a vedere un quadro generale, sono 7 le partite: 3 vittorie a testa più un ritiro, quello dell’italiano, che in quel torneo ha dato l’accesso al turno successivo all’americano ma che per le statistiche non serve a nulla. Entrando poi nel dettaglio di quelli che sono stati gli scontri diretti sulla terra rossa, in 3 incroci sono state due le vittorie dell’italiano. Quindi un piccolo segnale lo potremmo anche prendere da questo dato.

Cosa potrebbe quindi fare, in generale, la differenza? Sicuramente la forza fisica che pende dalla parte dell’americano che come detto prima ha avuto vita semplice vincendo fin qui tutte le quattro partite giocate per tre a zero. Quindi ha speso poco, a differenza di Musetti che prima contro Navone e poi nella notte di domenica contro Rune, ha perso un set. Non è chissà che, a dire il vero, ma a questi livelli e con le temperature che comunque ci sono, un po’ la differenza la potrebbe fare. Basterà questo, comunque, per pensare ad un ribaltamento del pronostico? Ve lo diciamo sotto.

Dove vedere Musetti-Tiafoe in diretta tv e streaming

Il match Musetti-Tiafoe valido per i quarti di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso domenica 1 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 11:00.

Musetti-Tiafoe: il pronostico

No, secondo noi non basterà per ribaltare un pronostico che appare scritto e segnato verso una storica semifinale dell’azzurro. Musetti è pronto a prendersi la vittoria me anche il primo set – che ha un quota più alta del match totale. Insomma, un altro italiano in semifinale aspettando anche Sinner. E chissà, magari il sogno di un ultimo atto tutto azzurro potrebbe diventare realtà. Ma per il momento non andiamo oltre.