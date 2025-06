Pronostico vincente Nations League: le quote

Pronostico vincente Nations League, prima del Mondiale per Club va in scena la Final Four del torneo continentale per nazionali: chi è la favorita.

La finale di Champions League, sabato scorso, ha fatto cadere il sipario sulla lunga ed estenuante stagione dei club. Si tratterà però di un’astinenza molto breve, dal momento che quest’anno c’è la novità del Mondiale per Club, pronto a partire a metà mese negli Stati Uniti. Tuttavia, prima del debutto ufficiale della nuova kermesse calcistica ideata dalla Fifa, è in programma una finestra dedicata alle rappresentative nazionali, tra qualificazioni ai prossimi Mondiali – quelli che avranno luogo tra un anno in Nordamerica – e Nations League, almeno per quanto riguarda il proscenio europeo.

In Germania va in scena la Final Four della quarta edizione di questo torneo, che ha debuttato nel 2018 con un obiettivo dichiarato. E cioè quello di rendere più accattivanti le amichevoli tra selezioni.

A contendersi il trofeo sono rimaste Germania – i tedeschi avranno l’onore e l’onere di ospitare le semifinali e finali, tra Monaco di Baviera e Stoccarda – Spagna, Francia e Portogallo. Giustiziera dell’Italia di Luciano Spalletti nei quarti (1-2 a San Siro e 3-3 nel ritorno di Dortmund), la selezione di Julian Nagelsmann parte coi favori del pronostico (2.75 Lottomatica). Ed il fattore campo c’entra fino ad un certo punto. Sì, perché la Mannschaft già durante l’ultimo Europeo ha dimostrato di poter contare su un gruppo giovane, talentuoso ed affiatato, nonché tatticamente organizzato. Del resto, la Germania a Euro 2024 è stata una delle poche a tenere testa ai futuri campioni della Spagna, che contro i tedeschi l’ha spuntata solamente nei supplementari al termine di una partita equilibratissima.

Pronostico vincente Nations League, Spagna dietro alla Germania

Nonostante l’assenza della stella Musiala – il talento del Bayern Monaco è fermo per infortunio – anche per noi del Veggente la Germania sembra aver qualcosa in più rispetto alle altre.

Kimmich e compagni dovrebbero riuscire a sbarazzarsi del Portogallo in una semifinale che si preannuncia ad ogni modo combattuta. Quella lusitana è un’altra nazionale che di talento ne ha da vendere – sì, l’eterno Cristiano Ronaldo è tra i convocati – ma i bookmaker non danno l’impressione di credere in un’impresa contro i tedeschi (un’eventuale trionfo del Portogallo viene pagato 5 volte la posta).

Dall’altro lato invece si sfideranno Spagna e Francia, due colossi del Vecchio Continente. La Roja, campione in carica della Nations League, ha dimostrato di non essere sazia dopo la vittoria dell’Europeo. E nel complesso sembra avere qualcosa in più rispetto a Les Bleus di Didier Deschamps, soprattutto a livello di gioco. Non stupisce, dunque, che per i bookie la selezione che può schierare un giocatore pazzesco come Yamal sia avanti rispetto ai transalpini (un successo della Spagna è quotato a 3.00, Francia invece a 4.00).