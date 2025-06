Pronostico vincente Mondiale per Club: le quote

Pronostico vincente Mondiale per Club, cosa dicono i bookmaker circa la manifestazione che è pronta a debuttare negli Stati Uniti.

Pochi giorni ancora e la 21esima edizione – la prima in assoluto con il nuovo formato – della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 prenderà ufficialmente il via negli Stati Uniti. Il cosiddetto Mondiale per Club, che a partire da quest’edizione si svolgerà con cadenza quadriennale proprio come fosse un vero Mondiale, debutterà sabato 14 giugno. Si comincia con il match inaugurale tra gli egiziani dell’Al-Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi. Sono ben trentadue le squadre ai nastri di partenza, distribuite in otto gironi da quattro.

Inutile dire che ci sia grande curiosità attorno a quest’evento. Inizialmente osteggiato dai grandi club europei per il fatto che cade in un momento della stagione in cui solitamente si è in vacanza dopo un’annata logorante e faticosa, il Mondiale per Club ha saputo “convincere” tutti grazie ai ricchi premi in denaro destinati alle partecipanti. Hanno fatto discutere anche i criteri di qualificazione, i quali hanno tenuto conto dei risultati complessivi ottenuti negli ultimi cinque anni. Curiosamente sono rimaste fuori squadre come Barcellona, Liverpool e Napoli, che hanno appena vinto i rispettivi campionati. A tenere alto il vessillo tricolore ci penseranno Inter e Juventus: per i bianconeri è un’occasione di riscatto dopo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative; i nerazzurri invece ci arrivano con il morale sotto i piedi per via della storica umiliazione rimediata nella finale di Champions League con il PSG.

Pronostico vincente Mondiale per Club, Real Madrid favorito

Ma chi è la favorita di questo torneo che ci farà compagnia per un mese intero? Secondo i bookmaker davanti a tutti c’è il club più vincente di sempre, il Real Madrid. Un’eventuale trionfo dei Blancos è pagato 5 volte la posta: in realtà, non mancano le incognite riguardo ai 15 volte campioni d’Europa, che hanno appena detto addio a Carlo Ancelotti e riabbracciato Xabi Alonso, approdato a Madrid dopo i trionfi con il Bayer Leverkusen.

Subito dietro ai madrileni ci sono i freschi campioni d’Europa del PSG. Sì, ripetersi non è mai semplice, specie a pochi giorni dalla finale dominata contro l’Inter, ma gli uomini di Luis Enrique non possono non essere considerati tra i favoriti (6.00).

Sul podio troviamo il Manchester City di Pep Guardiola: un successo dei Cityzens, che vengono dalla peggior stagione della gestione del tecnico catalano, è quotato a 6.50. Abbastanza sorprendente, aggiungiamo noi, alla luce delle evidenti difficoltà che il City ha avuto nell’annata che si appena conclusa. I bookie, per intenderci, danno più credito agli inglesi che al Bayern Monaco, bancato a 8.00. L’Inter, la prima italiana, è addirittura dietro al Chelsea, vincitore delle Conference League: 10.00 i londinesi, 12.00 i nerazzurri. E la Juventus? L’affermazione della squadra di Igor Tudor è pagata 20 volte la posta, l’ultima fra le europee.