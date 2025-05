Pronostico Shelton-Alcaraz: lo spagnolo senza freni

Shelton-Alcaraz è un match valido gli ottavi di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Il re della terra rossa. Non si può dire diversamente. Anche se Alcaraz, dopo aver trionfato a Roma contro Sinner che era appena rientrato dalla squalifica, si è un po’ distratto in questa prima settimana di Roland Garros. Dopo aver vinto semplice al primo turno, venerdì sera contro Marozsan aveva sicuramente in testa la gara di domenica, quando stava conducendo tre a zero. Ed è riuscito nell’impresa di perdere un set.

Non si può nemmeno chiamare un incidente di percorso, è evidente. Ma solamente un mollare la presa in anticipo. Sbagliando, ovviamente, ma non ha creato nessuno scossone. Contro Shleton, quindi, il maiorchino, il vero favorito in questo torneo, non avrà nessun problema contro Shelton, castigatore degli italiani a Parigi.

L’americano infatti, un turno lo ha saltato per infortunio del suo avversario, negli altri due invece ha prima eliminato Sonego e poi Gigante. E, contro quest’ultimo, non ha faticato nemmeno. Quindi occhio che sotto l’aspetto fisico sta forse leggermente meglio di Alcaraz. Ma nonostante questo, la vittoria finale ci pare essere abbastanza in cassaforte per lo spagnolo.

Dove vedere Shelton-Alcaraz in diretta tv e streaming

Il match Shelton-Alcaraz valido per gli ottavi di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso domenica 1 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà ancora non ha un orario ufficiale.

Shelton-Alcaraz: il pronostico

La vittoria di Alcaraz non si può realmente mettere in discussione. In campo ci vanno due atleti completamente diversi uno dall’altro e soprattutto ci vanno due che puntano a degli obiettivi diversi. Ma per la questione prettamente fisica – che conta tanto quando si deve vincere nell’arco dei cinque set – crediamo che Shelton possa riuscire a dare un mezzo dispiacere allo spagnolo portando a casa almeno un parziale. Quindi, il finale potrebbe essere vittoria Alcaraz per 3-1. Ma anche la quota di almeno un set a testa vincenti, 2,20 volte la posta, è assai stuzzicante.