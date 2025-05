Pronostico Musetti-Rune: è l’ora della rivincita

Musetti-Rune è un match valido gli ottavi di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

L’ora della rivincita? Beh, almeno secondo i bookmaker sembra essere arrivata l’ora. Anche perché, nei due precedenti in tornei ufficiali Atp, Musetti non ha mai battuto Rune. Sconfitto a Indian Wells e anche al Queen’s di Londra. Insomma, l’avvicinamento non sembra essere proprio il migliore. Ma stavolta tutto potrebbe realmente cambiare.

Motivi? Beh, è giusto spiegarli. Intanto la classifica Atp ci dice al momento che l’azzurro è il numero otto al mondo, e l’avversario chiude la top 10. Vero, cambia poco, anzi nulla se vogliamo proprio dirla tutta. Ma poi c’è anche il cammino che fino al momento ha portato a questo punto i due avversari. Se Musetti ha avuto vita facile, Rune invece, nel turno precedente, quello giocato venerdì, ha dovuto sudare eccome per riuscire ad avere la meglio Halys. Una vera e proprio battaglia, durata cinque set e tre ore e venti di gioco che alla fine potrebbero pesare sulle gambe.

Tra queste due atleti, inoltre, è il primo scontro sulla terra rossa, come avete potuto capire anche voi. Quindi non c’è nessun precedente che ci possa indirizzare a capire come i due si possano comportare sulla terra rossa. Però, lo stato di forma, ci indica che l’azzurro può davvero riuscire a raggiungere quello che potrebbe essere un vero e proprio sogno.

Dove vedere Musetti-Rune in diretta tv e streaming

Il match Musetti-Rune valido per gli ottavi di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso domenica 1 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà ancora non ha un orario ufficiale.

Musetti-Rune: il pronostico

Musetti leggermente favorito, per tutto quello che vi abbiamo spiegato prima. E anche i bookmaker sono convinti della stessa cosa. Essendo, comunque, una partita che ci appare anche abbastanza equilibrata – nonostante le previsioni della vigilia – è evidente che non c’è motivo di rischiare una giocata diversa da quella che è una vittoria azzurra. La quota, su tutte le agenzie di allibratori, si aggira intorno all’1,65 volte la posta. E tanto basta per rischiare. E sognare insieme a Musetti.