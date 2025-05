Pronostico Shelton-Gigante: il sogno finisce al terzo turno

Shelton-Gigante è un match valido per il terzo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Matteo Gigante nel secondo turno ha fatto il colpo grosso. L’italiano ha battuto Tsitsipas in quattro set mettendo in evidenza non solo quelle che sono le problematiche del greco da un po’ di tempo a questa parte, ma mettendo in evidenza soprattutto quelle che sono le sue qualità. Che, a dire il vero, un po’ si erano già viste in passato.

Il sogno continua? Beh, è difficile, senza dubbio. Ben Shelton in questo momento è davvero un avversario ostico e, soprattutto, mercoledì sera non ha giocato: ha giovato, infatti, del ritiro di Gascon nel secondo turno quindi ha avuto la strada spianata verso questa partita. Fresco fisicamente – Gigante ha invece giocato 3 ore e 8 minuti contro Tsitsipas, e soprattutto potrebbe pagare qualcosa sotto il profilo mentale – è sicuramente il favorito in questo match. Anche perché, a completare l’opera, c’è anche il ranking Atp che ci dice che si affrontano il numero 13 del mondo contro quello che occupa la posizione numero 167 al momento. Quindi, almeno sulla carta, non dovrebbe esserci partita.

Qualche speranza, che poi è stato un fatto sottoscritto anche dal campo, Gigante ce l’aveva sicuramente affrontando Tsitsipas, ma contro Shelton è davvero difficile pensare ad un’altra impresa. Magari chissà, ci speriamo davvero tutti, ma è evidente che sono due atleti che hanno un valore completamente diverso. A Gigante rimarrà l’esperienza ma anche la sensazione di poter ovviamente crescere e anche molto.

Dove vedere Shelton-Gigante in diretta tv e streaming

Il match Herbert-Fonseca valido per il secondo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso mercoledì 28 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 16:00.

Shelton-Gigante: il pronostico

Una vittoria di Shelton è fuori discussione. Ma Gigante, almeno un set nell’arco della partita, lo potrebbe anche portare a casa. Quindi la prima nostra scelta – bancata a 1,52 – è quella appunto di almeno un set vincente per entrambi. Poi, la vittoria di Shelton, senza nessun rischio, vale 1,45 volte la posta. E abbiamo capito onestamente come questa partita possa andare a finire.