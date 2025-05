Pronostico Musetti-Navone: impresa quasi impossibile

Musetti affronta Navone: in palio c’è la possibilità di accedere agli ottavi di finale del Roland Garros. Ecco il pronostico della partita.

Facciamo tutti gli scongiuri del caso, che non si sa mai, ma possiamo dirla a voce alta: Lorenzo Musetti è, senza ombra di dubbio, uno dei giocatori più in forma del momento. Da quando si è alzato il sipario sulla stagione sulla terra rossa, infatti, il carrarino si è spinto ben oltre i suoi limiti, regalandoci momenti irripetibili e tante, tantissime, soddisfazioni.

Non è il favorito per la vittoria del Roland Garros – non perché potenzialmente non possa vincere uno Slam, ma perché la sua poca continuità in termini di rendimento ha ovviamente delle ripercussioni sulle statistiche – ma questo non significa che non possa ribaltare i pronostici e coronare, chissà, quello che è il sogno di una vita. Anche perché l’inizio, sulla terra rossa di Parigi, è stato alquanto promettente.

Ha asfaltato prima Yannick Hanfmann, poi Daniel Elahi Galan, lasciando al primo solo 7 game e al secondo 8. Non ha avuto alcun indugio, insomma, la new entry della top 10 mondiale, che viaggia spedito, a questo punto, verso gli ottavi di finale dello Slam d’Oltralpe. Sempre a patto, s’intende, che il suo terzo avversario, l’argentino Mariano Navone, non riesca a fermare la sua cavalcata e ad interrompere questa bellissima serie di successi da parte dell’argentino.

Come vedere Musetti-Navone in diretta tv e in streaming

Il match valido per il terzo turno del Roland Garros 2025 tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone, sarà trasmesso in diretta tv venerdì 30 maggio su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento. Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

Lorenzo Musetti sta dimostrando, ultimamente, una solidità mentale che fino a qualche tempo fa non gli apparteneva. È più concentrato, non perde il controllo nei momenti clou, motivo per il quale ci sono buone ragioni per pensare che possa vincere anche questo match e accedere, dunque, agli ottavi di finale del Roland Garros. Ha già incantato Parigi nei primi due match che ha disputato e potrebbe riuscirci anche stavolta: Mariano Navone è sì uno specialista della terra battuta, ma ci vorrà molto di più per battere questo Musetti in versione deluxe. Ora come ora l’azzurro sta giocando da vero e proprio fuoriclasse e quindi, verosimilmente, s’imporrà sull’argentino in soli 3 set.