Pronostico Moutet-Djokovic: la quota è (quasi) regalata

Moutet-Djokovic è un match valido per il secondo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Numero 6 del mondo contro numero 99 del mondo. Uno che ha vinto 100 tornei Atp in carriera, contro uno che chissà mai se arriverà a vincerne uno. Uno che è il re indiscusso ancora per molti, un altro che invece, di reale, non ha nulla o quasi.

Con questi presupposti, ovviamente, non ci sarebbe partita. Ma sappiamo benissimo qual è lo stato di forma dell’atleta serbo. Non il massimo, con qualche acciacco di troppo che hanno portato a qualche ritiro negli ultimi mesi e che hanno avvicinato, pure, la possibilità di un suo ritiro dal tennis. Noi, ovviamente, speriamo che questo avvenga il più in là possibile, anche perché vorrebbe dire che tutti stiamo invecchiando. Vabbè, ma questo è un altro discorso.

Il secondo turno del Roland Garros regala a Moutet, che al primo turno ha vinto contro un altro francese in tre set – anche se la partita è durata poco meno di tre ore – la possibilità, almeno, di fare suo un set. Almeno. Ecco quindi che nel nostro pronostico sotto, andiamo a dirvi quello che potrebbe venire fuori da questa partita. Una partita che, vuoi o non vuoi, potrebbe anche regalare qualche sorpresa.

Dove vedere Moutet-Djokovic in diretta tv e streaming

Il match Herbert-Fonseca valido per il secondo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso mercoledì 28 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 14:30.

Moutet-Djokovic: il pronostico

La vittoria di Djokovic in questa partita ci appare scontata. Ma l’età del serbo, e sicuramente i suoi acciacchi fisici venuti fuori nel corso degli ultimi mesi, potrebbero fare la differenza. E quindi decidiamo di consigliarvi almeno un set a testa (quotato oltre due volte la posta) oppure over 31,5 games. Anche in questo caso la quota si avvicina al raddoppio. Un Djokovic comunque vincente, ovviamente, quindi per andare sul sicuro (quasi) senza rischiare nulla, allora la vittoria dell’intramontabile atleta serbo.