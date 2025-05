Pronostico Herbert-Fonseca: tutti sanno come finirà

Herbert-Fonseca è un match valido per il secondo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Ancora tempo di secondo turno al Roland Garros, lo Slam parigino iniziato all’inizio della settimana che ha già dato una sorpresa: quella di Gigante, l’italiano, che ha battuto Tsitsipas, e che è volato al terzo turno.

Una sorpresa, come detto. Ma difficilmente, onestamente, ne vedremo altre, almeno in questi turni preliminari quasi, perché poi a lungo andare, e lo abbiamo visto, potrebbe sempre succedere di tutto. Detto questo, nella giornata di giovedì, sempre per il secondo turno, è in programma il match tra il brasiliano Fonseca e Herbert, quest’ultimo entrato nel tabellone principale grazie ad una wild-card.

E il colpo grosso, nel primo turno, lo ha sicuramente fatto Fonseca, che ha letteralmente distrutto Hurkacz: una partita incredibilmente senza storia, c’è da dirlo, chiusa in un’ora e 42 minuti, e sappiamo benissimo come tre set siano da disputare in così poco tempo. Herbert, invece, 34 anni, già nel primo match di questo torneo ha giocato sui cinque set: una partita che sotto l’aspetto fisico e mentale è stata molto dispendiosa contro Bonzi. Quindi, pure questo, potrebbe influire – influirà sicuramente – su quello che sarà il finale di questa partita. Sul pronostico non ci possono essere davvero dubbi.

Dove vedere Herbert-Fonseca in diretta tv e streaming

Il match Herbert-Fonseca valido per il secondo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso mercoledì 28 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà alle 14:30.

Herbert-Fonseca: il pronostico

Una sfida molto indirizzata questa. Una sfida che il brasiliano Fonseca dovrebbe vincere senza particolari problemi e che vincerà senza particolari problemi. Il pronostico che più stuzzica è quello che vede una vittoria del brasiliano in soli tre set. E anche le quote che ci danno i bookmaker ci dicono questo. Una quota, inoltre, che non è nemmeno tanto bassa, quindi è sicuramente da provare. Per quello che vi abbiamo raccontato, e per come arrivano i due atleti a questa partita, diciamo che è tutto sistemato.