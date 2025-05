Pronostico Cobolli-Arnaldi: la rimonta non basta

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi pronti a sfidarsi ai piedi della Tour Eiffel: il pronostico del derby azzurro che si giocherà oggi a Parigi.

Uno è arrivato ai piedi della Tour Eiffel con il morale alle stelle, dopo la brutta bastonata rimediata agli Internazionali d’Italia. L’altro ha portato con sé a Parigi qualche certezza in meno, ma altrettanta voglia di riscattarsi e di dimostrare di non essere una cometa. Il che lascia presagire che quella in programma oggi, 28 maggio, sarà una sfida combattutissima.

Un derby accesissimo, nel corso del quale ci sono buone ragioni per pensare che Flavio Cobolli, fresco di vittoria ad Amburgo, e Matteo Arnaldi non si risparmieranno neanche un po’. Avremmo preferito si scontrassero un po’ più in là, ma i giochi sono ormai fatti e non resta che capire, a questo punto, chi, fra il numero 26 e il numero 36 del mondo, riuscirà ad avanzare al Roland Garros e a conquistare il pass necessario per accedere al turno successivo dello Slam d’Oltralpe.

Cobolli, come detto pocanzi, è giunto in Francia con delle nuove consapevolezze. Il fatto di aver vinto un Atp 500 gli ha sicuramente dato fiducia ed entusiasmo, tanto è vero che ha disputato un ottimo match contro Marin Cilic. Non ha mai indugiato e lo si evince dal fatto che abbia lasciato un totale di 6 game al suo avversario di origini croate. Ha dovuto sudare molto di più il connazionale Arnaldi, che ha affrontato un primo turno estremamente ostico contro Felix Auger-Aliassime. Dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, tuttavia, è riuscito a spuntarla. In rimonta, oltretutto, a dimostrazione del fatto che abbia messo in campo tutto ciò che aveva.

Come vedere Cobolli-Arnaldi in diretta tv e in streaming

Il match valido per il secondo turno del Roland Garros 2025 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sarà trasmesso in diretta tv giovedì 29 maggio su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento.

Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

Se si analizzano i primi turni, è evidente che la vittoria di Arnaldi, in 5 set e contro un ex top ten, abbia un peso diverso rispetto a quella di Cobolli. Ciò nonostante, non si può trascurare il fatto che Flavio sia reduce da un trionfo molto importante, quello ad Amburgo, e che sia ora, pertanto, estremamente in fiducia. I bookmaker confidano in lui e anche noi; verosimilmente, però, Cobolli non vincerà in 3 set, ma ne serviranno almeno 4 perché questo derby azzurro a Parigi possa avere l’epilogo agrodolce che, comunque, avrà in ogni caso.