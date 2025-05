Pronostici Copa Libertadores 30 maggio: una vittoria potrebbe non bastare

Copa Libertadores, nel gruppo E è ancora tutto aperto: all’Atletico Bucamaranga potrebbe non bastare la vittoria in casa del Colo Colo.

Quattro match chiudono il programma dell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores 2025. I gruppi “protagonisti” nella notte italiana sono quello E e quello H, con numerosi verdetti ancora da sancire. Partiamo dal girone E, in cui solamente una squadra, il Colo Colo, è fuori dai giochi: lo storico club cileno ha a malapena 2 punti in classifica e non può più ambire neppure al terzo posto per poter “retrocedere” nella Copa Sudamericana e proseguire l’avventura continentale.

Nella sfida con i colombiani dell’Atletico Bucamaranga, dunque, di motivazioni ne avranno praticamente solo gli ospiti, che invece hanno ancora la possibilità di raggiungere il secondo posto, essendo terzi ma a -2 dal Fortaleza, impegnato contemporaneamente in casa della capolista Racing. Nonostante il Colo Colo sia imbattuto tra le mura amiche da sette partite, ipotizziamo un risultato positivo dell’Atletico: tra i padroni di casa, oltretutto, potrebbe pesare più del previsto l’assenza dello squalificato Arturo Vidal. Al tempo stesso il Racing non può concedersi distrazioni, dal momento che un’eventuale sconfitta con il Fortaleza gli farebbe perdere il primato. I brasiliani, dal canto loro, potrebbero farsi bastare anche un punto in Argentina: in caso di arrivo a pari punti con il Bucamaranga possono contare su un netto vantaggio nella differenza reti.

Nel girone H, invece, la situazione è ormai abbastanza delineata. Penarol e Velez Sarsfield, entrambe a quota 10 punti, sono già qualificate e si contenderanno il primo posto nella capitale uruguaiana. A Montevideo si profila una partita equilibrata, con gli argentini che potrebbero pure riuscire ad evitare la sconfitta. Sarà certamente più spettacolare Olimpia Asuncion-San Antonio Bulo Bulo, inutile ai fini della classifica: i boliviani sono certi di finire al terzo posto e di retrocedere in Copa Sudamericana, mentre il club della capitale paraguaiana, fuori da tutto, chiuderà mestamente in fondo alla graduatoria.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Atletico Bucamaranga o pareggio (in Colo Colo-Atletico Bucamaranga)

Racing Club (in Racing Club-Fortaleza)

Velez Sarsfield o pareggio (in Penarol-Velez Sarsfield)

La partita da almeno tre gol complessivi

Olimpia Asuncion-San Antonio Bulo-Bulo

Copa Libertadores: le partite da almeno un gol per squadra

Racing Club-Fortaleza

Olimpia Asuncion-San Antonio Bulo-Bulo

La partita da meno di tre gol complessivi

Penarol-Velez Sarsfield

Comparazione quote

La vittoria del Racing è quotata a 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Penarol-Velez Sarsfield è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI