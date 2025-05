Pronostico Sinner-Gasquet: l’ultima parola spetta a lui

Secondo turno parigino per il numero 1 Jannik Sinner: tutto quello che c’è da sapere sulla partita di oggi contro il francese Richard Gasquet.

Una frazione di secondo. È in questo lasso di tempo che la partita contro il padrone di casa Arthur Rinderknech, che aveva preso una brutta benché non preoccupante piega, è cambiata all’improvviso. Jannik Sinner era sotto di due break e tutti abbiamo pensato che il terzo set fosse ormai andato e che si sarebbe reso necessario, pertanto, disputarne un quarto.

Così non è stato. Punto dopo punto, il numero 1 del mondo ha recuperato lo svantaggio – da 4 a 0 si è prima portato sul 5 a 2 – per poi ribaltare l’esito del set e vincere il match. Un match che è stato faticoso, dispendioso dal punto di vista delle energie, ma soddisfacente per il modo in cui il campione altoatesino ha reagito nonostante tutto, in quel frangente, sembrasse remare contro di lui.

E un’altra sfida ostica lo attende oggi, considerando che al di là della rete ci sarà un giocatore che potrebbe disputare contro Sinner l’ultima partita della sua carriera. Parliamo del veterano Richard Gasquet, che tenterà il tutto per tutto nella magica Parigi nella speranza di ritardare il momento degli addii e di interrompere, perché no, la striscia di successi consecutivi su cui ha apposto la sua firma il giovane Sinner.

Come vedere Sinner-Gasquet in diretta tv e in streaming

Il match valido per il primo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Richard Gasquet, sarà trasmesso in diretta tv giovedì 29 maggio su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento.

Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

Jannik è abbastanza in forma, benché ancora leggermente sottotono rispetto alla versione deluxe pre-sospensione, per cui non ci sono i presupposti per temere effettivamente che Gasquet possa fare la partita della vita. Avrà dalla sua il pubblico, certo, ma è anche vero che il giocatore d’Oltralpe non va al di là del secondo turno al Roland Garros dal 2018. Appare difficile pensare, pertanto, che possa avere in mano gli strumenti per sorprendere il numero 1 del ranking Atp. Il fatto, poi, che Sinner abbia vinto i 3 precedenti, lo rende senza ombra di dubbio il favorito per la vittoria di questo match, valido per il secondo turno dello Slam parigino. Verosimilmente, l’azzurro vincerà in 3 set, conquistando il pass per il turno successivo e decretando, così, la fine della carriera di Gasquet.