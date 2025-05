Pronostico Musetti-Galan: non c’è mai stata storia

Musetti-Galan è un match valido per il secondo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Quello che andrà in scena questa mattina a Parigi sarà il quarto confronti tra Musetti e Galan. E, nei tre precedenti, non c’è mai stata storia. L’italiano, numero 8 mondiale, affronta quello che al momento in classifica ospita la posizione 118. E anche questo è un segnale.

Musetti sta bene. Ha confermato di vivere un ottimo momento anche domenica scorsa quando ha battuto tre a zero, nel primo turno, Hanfmann (7-5, 6-2, 6-0). Certo qualche insidia nel primo parziale c’è stata, come dimostra il risultato, ma alla fine la qualità dell’azzurro è venuta fuori negli altri due seti.

Galan, invece, si è preso un posto nel tabellone principale da lucky loser. Il colombiano ha perso con Cerundolo ma poi una serie di forfait gli hanno permesso di essere qui in questo momento. E poi, domenica scorsa, dopo 4 ore e mezza, ha avuto la meglio contro Royer. Quindi anche sotto l’aspetto fisico, è evidente, potrebbe pagare qualcosa. Galan è andato sui cinque set, tutti tiratissimi, e su questo fattore, Musetti, potrebbe puntare e anche molto nel corso della sua partita.

Dove vedere Musetti-Galan in diretta tv e streaming

Il match Musetti-Galan valido per il secondo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso mercoledì 28 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà alle 11:00.

Il pronostico

Musetti ampiamente favorito. Musetti che andrà avanti nello Slam parigino senza nemmeno particolari problemi. Anche per quelli che sono i precedenti tra questi due atleti che hanno sempre visto vincere l’azzurro, lasciando sempre a zero l’avversario ne corso delle partite. Il finale, quindi, non dovrebbe discostarsi molto da quello che abbiamo visto nel passato: Musetti sta bene non solo sotto il profilo mentale ma soprattutto sotto quello fisico. E a Parigi vuole cercare di arrivare in fondo. Intanto il secondo turno lo ha messo in cassaforte, poi si vedrà.