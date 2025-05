Pronostico Gigante-Tsitsipas: l’esperienza farà la differenza

Gigante-Tsitsipas è un match valido per il secondo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Per Matteo Gigante, un altro italiano impegnato nel Roland Garros, si tratta delle prima volta in assoluto in un torneo del genere. Al secondo turno, in uno Slam, non ci è mai arrivato. A differenza di Tsitsipas, ovviamente, che invece ha superato il secondo turno di questo torneo parigino in sei occasioni su sette. Quindi sa gestire questi momenti.

Certo, non è che il greco se la passi benissimo in questo momento: una serie quasi infinita di risultato negativi lo hanno portato alla posizione numero 20 della classifica mondiale. Ma è evidente che questo match non dovrebbe avere chissà quali storia. L’esperienza, come detto nel titolo, potrebbe fare decisamente la differenza. All’italiano, giustamente diremmo, un po’ le gambe potrebbero davvero tremare.

Il bergamasco, numero 167 del mondo, nel primo turno ha superato il libanese Hassan senza particolari problemi: tre a zero secco, senza sussulti, e perdendo in totale 6 game in tutto il match. Quindi il dominio è stato netto, dal primo all’ultimo minuto. Gigante è al suo secondo Slam della carriera dopo gli Australian Open, quando è stato eliminato al primo turno dopo 3 di qualificazione. Dimostrazione di una determinazione sicuramente fuori dal comune.

Tsitsipas, che in questo torneo ha giocato la finale nel 2021, ha vinto il primo turno ma non ha incantato. Qualche difficoltà nel corso del match la potrebbe avere. E andiamo comunque a vedere sotto quello che è il nostro pronostico per il match.

Dove vedere Gigante-Tsitsipas in diretta tv e streaming

Il match Gigante-Tsitsipas valido per il secondo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso mercoledì 28 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 14:30.

Gigante-Tsitsipas: il pronostico

La sfida si potrebbe chiudere in quattro set. Ma è evidente che sono poche le possibilità per Gigante di uscire indenne. Già essere a questo punto per l’italiano è qualcosa di importante. Il nostro pronostico, inoltre, vede anche un Over 31.5. A dimostrazione del fatto, infine, che Gigante qualche cartuccia da sparare ce l’ha anche. Ma alla fine, il suo torneo di Parigi, si chiuderà nella giornata di martedì.