Pronostico Reims-Metz: succederà per l’ottava volta di fila

Reims-Metz è un match valido per il ritorno dello spareggio promozione-retrocessione della Ligue 1 e si gioca giovedì alle 20:30: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo aver perso la finale di Coppa di Francia contro il Psg, l’obiettivo del Reims diventa quello di prendersi l’ottava stagione di fila nella Ligue 1. E dopo l’uno a uno del match d’andata, è evidente che i padroni di casa abbiano diverse possibilità di centrare il proprio target.

Anche perché, dopo due stagioni in Ligue 2, il Metz non sembra avere in questo momento la forza di centrare una vittoria esterna che evidentemente servirebbe per l’obiettivo. Gli ospiti di giovedì sera, non vincono sul campo del Reims, dal 2020. Per il resto, negli altri scontri diretti che ci sono stati, almeno quando si è giocato in casa di quella squadra che ha chiuso al terz’ultimo posto nel massimo campionato francese, non sono arrivati scossoni. Niente di niente.

E se il Metz ha avuto un predominio territoriale la scorsa settimana (12 tiri totali, dei quali 3 in porta e il 61% di possesso palla), il fatto di non essere riuscito a vincere la partita – subendo il gol del pareggio – è una dimostrazione del fatto che il Reims abbia decisamente qualcosa in più, in questo momento. E, la finale, e il fatto di confrontarsi – sia fisicamente che mentalmente contro la formazione che sabato si giocherà la Champions League – aiuta anche in queste partite. Nelle quali si deve dare sempre qualcosa in più per riuscire a venirne a galla.

Tutto, quindi, lascia presagire, ad una vittoria del Reims che così sarebbe per l’ottava volta di fila nel massimo campionato francese. Un record, quasi.

Come vedere Reims-Metz in diretta tv e in streaming

La sfida Reims-Metz, in programma giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica. La vittoria del Reims, invece, ha un valore di 2.20 Goldbet e Lottomatica e 2.20 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

E’ pur sempre uno spareggio. Quindi che vale una stagione. Per lo spettacolo è meglio guardare ad altre partite. Qui, in 90′, ci si giocano i sacrifici di un anno intero. E la vittoria del Reims, in questo caso, ci pare scontata in una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Reims-Metz

REIMS (4-4-2): Diouf; Buta, Sekine, Okumu, Kipré, Akieme; Ito, Atangana, Gbane, Nakamura; Siebatcheu.

METZ (5-4-1): Sy; Kouao, Traoré, Sané, Udol; Jallow, Stambouli, Deminguet, Hein; Sabaly, Gueye.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0