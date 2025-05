Cobolli-Cilic, Roland Garros: pronostico, tv e streaming

Cobolli-Cilic è un match valido per il primo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Il primo torneo Atp 500 in carriera vinto non si scorda mai. E Flavio Cobolli si presenta a Parigi dopo aver esultato ad Amburgo, sulla terra rossa. A dire il vero il 23enne toscano ha incantato tutto, mostrando non solo di essere pronto a dire la sua ad alti livelli, ma anche mostrando soprattutto quelli che sono dei margini di miglioramento importanti.

Non dovrebbe avere nessun problema, Cobolli, nel primo turno del Roland Garros: affronta il croato Cilic, 37 anni, che dopo un periodo assai travagliato e ricco di infortuni sta riuscendo a onorare questa parte di stagione. Il veterano croato, numero 104 della classifica Atp, si è imposto nel Challenger di Girona. Finalista, sempre sulla terra rossa, a Madrid, Cilic ha superato i primi due turno di qualificazione del torneo francese e poi ha usufruito anche del ripescaggio dopo aver perso in tre set contro Harris.

La differenza di età, la differenza fisica e soprattutto mentale dei due tennisti, nel match di oggi faranno sicuramente la differenza. E Cobolli senza particolari problemi, anche nello spazio di soli tre set, dovrebbe riuscire a prendersi la prima vittoria in questo Slam. E poi chissà, magari nel secondo turno ci potrebbe essere già il derby. Si spera, almeno.

Dove vedere Cobolli-Cilic in diretta tv e streaming

Il match Cobolli-Cilic, valido per il primo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso martedì 27 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 14:00.

Cobolli-Cilic: il pronostico

Vittoria semplice per Cobolli in questo primo turno del Roland Garros. Una partita, quella dell’italiano contro il croato che ha usufruito della Wild Card, che si dovrebbe chiudere anche nello spazio di tre soli set. La differenza fisica, e soprattutto mentale, in questo momento potrebbero essere decisive. E l’italiano, le sue doti, le ha fatte vedere nel corso degli ultimi mesi quindi sì, è assai possibile che il match possa finire presto. In ogni caso, sul passaggio del turno, non ci sono proprio rischi. Cobolli avanti.