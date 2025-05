Berrettini, luci e ombre: è già tutto scritto

Matteo Berrettini, ecco quale verità si cela dietro il silenzio del campione romano: i possibili scenari e gli aggiornamenti sul suo infortunio.

Il messaggio che ha diramato a mezzo social non ha sorpreso nessuno. Dopo averlo visto ritirarsi in lacrime dagli Internazionali d’Italia, nel bel mezzo del match contro Casper Ruud, era del tutto ovvio che non fosse nelle condizioni di presentarsi al Roland Garros. Anche perché farlo sarebbe stato da incoscienti, visto e considerato che il semaforo sta per farsi verde.

Matteo Berrettini ama la terra rossa, ma ha da sempre una predilezione per l’erba. Sui prati europei ha espresso il suo miglior tennis e ottenuto risultati incredibili, primo fra tutti la finale di Wimbledon, nel 2021. Va da sé, dunque, che non avrebbe rischiato mai e poi mai di mettere a repentaglio il suo spicchio preferito di stagione solo per assaporare l’ebrezza di rientrare allo Slam d’Oltralpe dopo avervi rinunciato per diversi anni. E anche perché, in realtà, non aveva avuto tempo a sufficienza per recuperare dall’infortunio agli addominali.

Nel dramma, almeno quello, le sue parole ci hanno in qualche modo rassicurati. Il romano ha sottolineato, in quello stesso post, di essere già all’opera e di avere iniziato la preparazione per la stagione sull’erba. Quindi, molto probabilmente, l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla parte finale della parentesi sulla terra battuta era meno grave di quanto pensassimo.

Quando gioca Berrettini? Date da cerchiare in rosso e possibili scenari

Non resta che rispondere, a questo punto, alla domanda che tutti i suoi tifosi, in questo momento, si stanno ponendo: quando torna Berrettini?

L’ex numero 6 del mondo non si è sbilanciato e non si è esposto, magari per scaramanzia, ma per fortuna, in questi casi, sono le entry list a parlare per conto suo. Potrebbe sempre rivedere i suoi piani, quello è ovvio, ma, se tutto andrà come deve, e noi non possiamo fare altro che augurarcelo, Matteo inaugurerà la stagione sull’erba all’Atp di Stoccarda, un torneo che gli sta molto a cuore e che avrà inizio, quest’anno, il 7 giugno.

Dopodiché volerà alla volta di Londra, per ritrovarsi su un altro campo in cui ha dato il meglio di sé, ovvero quello del Queen’s Club di Londra, su cui i riflettori si accenderanno il 14 giugno. E infine – ma fare gli scongiuri è d’obbligo – sarà a Wimbledon, lo Slam in cui, 4 anni, si fece d’improvviso campione.