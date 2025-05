I pronostici di domenica 25 maggio: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di domenica 25 maggio, si gioca l’ultima giornata dei campionati di Serie A, Premier League e Liga spagnola

Ultima giornata di Serie A con ancora altri verdetti in arrivo: in palio c’è il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League, con in corsa Juventus, Roma e Lazio. Se la Roma affronterà il Torino rimasto privo di obiettivi, la lotta per l’Europa si lega a doppio filo con quella per la salvezza visto che il Venezia affronterà i bianconeri mentre la squadra di Baroni se la vedrà col Lecce. C’è poi lo scontro diretto tra Empoli e Verona a chiudere il quadro.

Ultima giornata anche in Premier League. Anche qui ci sono delle partite decisive. Al Manchester City in casa del Fulham serve ancora un punto per la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Qualificazione in arrivo anche per il Newcastle che però deve battere l’Everton, privo di particolari motivazioni. Nottingham Forest-Chelsea è uno scontro diretto fondamentale per entrambe le squadre di cui proverà ad approfittare l’Aston Villa ospite del Manchester United col morale sotto i tacchi per il ko nella finale di Europa League.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola si giocano invece tre partite inutili ai fini della classifica che dovrebbero regalare un alto numero di gol: Girona-Atletico Madrid, Villarreal-Siviglia e Athletic Bilbao-Barcellona.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Girona-Atletico Madrid, Liga, ore 14:00

Vincenti

Roma (in Torino-Roma, Serie A, ore 20:45)

(in Torino-Roma, ore 20:45) Newcastle (in Newcastle-Everton, Premier League, ore 17:00)

(in Newcastle-Everton, ore 17:00) Aston Villa (in Manchester United-Aston Villa, Premier League, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Villarreal-Siviglia , Liga , ore 16:15

, , ore 16:15 Bournemouth-Leicester , Premier League , ore 17:00

, , ore 17:00 Wolverhampton-Brentford , Premier League , ore 17:00

, , ore 17:00 Southampton-Arsenal, Premier League, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Brighton , Premier League , ore 17:00

, , ore 17:00 Liverpool-Crystal Palace , Premier League , ore 17:00

, , ore 17:00 Athletic Bilbao-Barcellona, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Manchester United-Aston Villa, Premier League, ore 17:00