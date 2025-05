Pronostico Southampton-Arsenal: goleada per il secondo posto solitario

Southampton-Arsenal è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria contro la squadra che ha peggio fatto nel corso dell’anno per chiudere al secondo posto in classifica solitario. L’obiettivo dell’Arsenal di Arteta, dopo aver brindato al posto Champions League la scorsa settimana, è chiaro.

Il Southampton – che ha incredibilmente fermato il Manchester City costretto nell’ultima giornata dell’anno a giocare per vincere e rimanere nelle prime cinque – non può fare paura ai Gunners in nessun modo. Che hanno un briciolo di motivazione per riuscire a prendersi la vittoria esterna. Che manca, sul campo dei Saints, dal 2021: era la ventesima giornata di campionato e c’era ancora Lacazette in attacco e si giocava a porte chiuse. Poi sono arrivate, su questo campo, un pareggio e una sconfitta. Quindi c’è anche da infrangere un mezzo tabù che non potrà essere infranto il prossimo anno, vista la retrocessione dei padroni di casa che chissà se riusciranno a risalire subito. Sempre difficile.

Contro quella che è stata la peggiore difesa del campionato l’Arsenal potrebbe anche divertirsi. Segnando diversi gol nell’arco dei 90 minuti e chiudere quindi in bellezza. E andrà proprio in questo modo.

Come vedere Southampton-Arsenal in diretta tv e in streaming