Pronostico Nottingham Forest-Chelsea: finale thriller a City Ground

Nottingham Forest-Chelsea è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nottingham Forest settimo a quota 65 punti, Chelsea quinto con un punto in più dei Tricky Trees. Il match clou dell’ultima giornata di Premier League è quello che andrà in scena a City Ground tra due squadre ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Da una parte i Blues di Enzo Maresca, padroni del proprio destino. In caso di vittoria in casa del Forest, il Chelsea sarebbe sicuro del ritorno nella massima manifestazione continentale grazie alla miglior differenza reti nei confronti dell’Aston Villa, appaiato in questo momento in classifica ai londinesi ed al Newcastle (tutte e tre a quota 66), ed al fatto che quest’anno in virtù della prima posizione nel ranking Uefa la Premier League manderà ben 6 squadre nella competizione regina.

I Villans, a quel punto, avrebbero bisogno di un successo ampissimo ad Old Trafford con il Manchester United, prospettiva alquanto irrealistica visto che attualmente il “bilancino” della differenza reti segna un -11 rispetto al Chelsea. Con il pareggio e la sconfitta invece cambierebbe tutto: impattando con il Nottingham Forest Maresca dovrebbe sperare in una sconfitta di Aston Villa o Newcastle, mentre in caso di k.o. contro i Reds le probabilità diminuirebbero ulteriormente. Non bisogna dimenticare che il Chelsea nella prossima settimana giocherà pure la finale di Conference League: superando il Betis a Breslavia sarebbe sicuro almeno di un pass per l’Europa League, considerando ovviamente la peggiore delle ipotesi. “Tiferanno” dunque per i Blues quelle squadre che sono in lotta per l’ottavo posto: slot che varrà la Conference League se il Chelsea, alla fine, riuscirà a qualificarsi ad una tra Champions ed Europa League.

Forest, la Champions è una chimera

Il sogno Champions invece resterà probabilmente tale per il sorprendente Nottingham Forest, che per molti mesi ha navigato tra le prime posizioni grazie ad una strepitosa prima parte di stagione.

Da febbraio in poi gli uomini di Nuno Espirito Santo sono un po’ rientrati nei ranghi ottenendo solamente due vittorie nelle ultime sette giornate. Il ritorno in Europa – qualsiasi Europa – sarebbe comunque accolto favorevolmente da una piazza che manca dalla scena continentale da decenni e che ad inizio stagione sperava solo in una salvezza tranquilla. Per farla breve, i Reds andranno in Champions League solamente se batteranno il Chelsea e contemporaneamente una tra Aston Villa e Newcastle verrà sconfitta. Qualsiasi altra combinazione ci appare, francamente, utopica.

Come vedere Nottingham Forest-Chelsea in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Chelsea è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Nottingham Forest è indubbiamente calato nell’ultimo periodo: davanti al proprio pubblico, per esempio, i Reds non vincono da quasi due mesi. Questo ci spinge a dare fiducia al Chelsea che, nonostante le assenze degli attaccanti Jackson e Nkunku – il primo squalificato, il secondo infortunato – e l’imminente finale di Conference League, dovrebbe fare bottino pieno al City Ground in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Chelsea

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Pedro Neto; George.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2