Pronostico Liverpool-Crystal Palace: la festa è totale

Liverpool-Crystal Palace è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Festa totale, festa per tutti, dopo un’annata da ricordare per molto tempo sia per i tifosi del Liverpool e sia per quelli del Crystal Palace. I primi si prenderanno alla fine anche il trofeo della Premier League, i secondi invece hanno già alzato la cielo l’Fa Cup a Wembley battendo il Manchester City in finale. Che trionfo.

Evidente che sarà festa sugli spalti ma anche in campo. E quando si parla di festa si parla di due squadre libere da ogni pensiero tattico e che cercheranno nel corso dei 90′ solamente una cosa: il divertimento. Un divertimento che siamo sicuri non mancherà e che vedrà entrambe le formazioni a segno. Su questo pensiamo che nessuno possa avere il minimo dubbio. E poi come finirà la partita? Beh, è evidente che un fattore ci indica la strada.

Quale fattore? La voglia del Liverpool di rimettere le cose a posto negli scontro diretti con questa formazione. Perché? Perché negli ultimi cinque incroci solamente due volte i Reds hanno avuto la meglio e anche lo scorso anno, ad Anfield, hanno perso una partita incredibile contro una formazione che ha giocato – chi scrive ricorda perfettamente la partita – con un 5-5 senza un attaccante. Eppure è bastato per portare a casa un risultato incredibile.

Come vedere Liverpool-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Crystal Palace è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.37 su Goldbet, Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.45 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Sfida con molti gol. Sfida che vedrà protagonisti gli attaccanti. Ma alla fine, i tre punti – inutili per tutto, ovviamente – andranno al Liverpool. Occhio, pure, alla possibilità che questo match possa regalare almeno cinque reti. C’è questa sensazione.

Le probabili formazioni di Liverpool-Crystal Palace

LIVERPOOL (3-4-2-1): Alisson; Bradley, Konate, Quansah, Tsimikas; Gravenberch, MacAllister; Salah, Elliot, Gakpo; Chiesa.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2