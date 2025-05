Pronostico Heidenheim-Elversberg: il rendimento casalingo preoccupa

Heidenheim-Elversberg è un match valido per l’andata dello spareggio promozione-retrocessione della Bundesliga e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per restare in Bundesliga, conquistata per la prima volta nella sua storia due anni fa, l’Heidenheim dovrà avere la meglio sull’Elversberg, terzo classificato nel campionato cadetto, nello spareggio promozione-retrocessione del massimo campionato tedesco. Il format è sempre quello: andata in casa della squadra di Bundesliga e ritorno in quella della Zweite; in caso di parità dopo i 180 minuti supplementari e rigori, senza più la regola dei gol in trasferta, abolita ormai qualche anno fa.

L’Heidenheim, dicevamo, non è riuscito a ripetere quanto di buono aveva fatto nella scorsa stagione. Annata in cui i rossoblù si erano addirittura qualificati ad una competizione europea, la Conference League, quasi impensabile nell’anno d’esordio in massima serie. Le cessioni eccellenti ed il doppio impegno infrasettimanale hanno reso tutto più difficile. E nel girone di ritorno gli uomini di Frank Schmidt si sono barcamenati costantamente fra le ultime posizioni, ingaggiando un appassionante duello con Bochum e Kiel – retrocesse poi direttamente – e con Hoffenheim e St. Pauli. Le recenti vittorie in trasferta con Stoccarda e Union Berlino avevano in qualche modo dato speranza all’Heidenheim ma sabato scorso, nell’ultima giornata con il Werder Brema, i rossoblù sono crollati (1-4). Avrebbero dovuto vincere con un ampio scarto per sperare di ottenere la salvezza diretta, ma hanno alzato bandiera bianca troppo presto.

L’Elversberg invece ha staccato il pass per lo spareggio proprio grazie ad uno strepitoso finale di stagione. Tre le vittorie consecutive del club che prima del 2023 non si era mai spinto oltre la terza divisione: il successo per 2-1 in casa dello Schalke 04 nell’ultimo turno ha permesso agli uomini di Horst Steffen di volare a +3 dal Paderborn e chiudere dietro a Colonia e Amburgo, promosse in Bundesliga. Da febbraio in poi l’Elversberg ha incassato una sola sconfitta ed i 64 gol realizzati in 34 partite rappresentano il secondo miglior bottino dopo quello dell’Amburgo (attacco più prolifico del torneo).

Come vedere Heidenheim-Elversberg in diretta tv e streaming

La sfida tra Heidenheim ed Elversberg, in programma giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

C’è un dato che non si può sottovalutare: l’Heidenheim ha chiuso con il peggio rendimento interno del torneo e davanti al proprio pubblico ha segnato solo 13 gol. Numeri preoccupanti per una squadra che ad ogni modo rimane favorita in questo doppio confronto, visto il divario tecnico tra le due compagini. Per l’andata dello spareggio con l’Elversberg stuzzica il segno “Gol”, assai probabile data la prolificità degli ospiti, che nel campionato cadetto hanno segnato con una certa costanza: almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Elversberg

HEIDENHEIM (3-4-2-1): Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traore, Schoppner, Dorsch, Honsak; Wanner, Beck; Pieringer.

ELVERSBERG (4-2-3-1): Kristof; Baum, Pinckert, Joncour, Neubauer; Fellhauer, Sahin; Petkov, Damar, Zimmerschied; Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1