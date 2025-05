Atp Amburgo e Ginevra, i pronostici di martedì 20 maggio

Tennis, ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi, martedì 20 maggio, sulla terra battuta di Amburgo e su quella di Ginevra.

Non che prima ci fosse qualche dubbio, ma adesso è ufficiale: sarà Carlos Alcaraz, ancora una volta, l’uomo da battere in occasione dell’ormai imminente Roland Garros. Il sorteggio del tabellone principale dello Slam d’Oltralpe si terrà giovedì 22 e nessuno, ora come ora, men che meno dopo averlo visto in azione in finale a Roma contro Jannik Sinner, vorrebbe capitare nel suo spicchio.

L’eventualità che accada è però altissima, ed è questo, del resto, il motivo per il quale molti tennisti hanno preferito sgranchirsi le gambe, in questa settimana, tra Amburgo e Ginevra. In Germania si sta disputando un Atp 500, mentre in Svizzera un torneo di categoria 250. Entrambi saranno però propedeutici, quello è poco ma sicuro, agli equilibri che regneranno, poi, ai piedi della Tour Eiffel. Andiamo a scoprire, allora, quali sono i match più caldi in programma per oggi, martedì 20 maggio, nelle due città in cui si è spostata la carovana del tennis maschile.

Iniziamo da Amburgo e, più precisamente, da un match in cui giocherà uno dei rappresentanti del battaglione azzurro. Flavio Cobolli oggi affronterà Vladyslav Sachko in un match che potrebbe restituirgli, almeno si spera, un po’ della fiducia che sembrerebbe aver perso per strada. L’italiano è il favorito per la vittoria, alla luce della sua esperienza, certamente superiore a quella dell’avversario, ma anche della sua dimestichezza con la terra battuta. A meno che non sia in giornata, dunque, non dovrebbe essere una partita troppo ostica per lui.

Ad Amburgo c’è Cobolli, a Ginevra Djokovic

A Ginevra, oltre a Novak Djokovic, partito alla volta della Svizzera in cerca di punti e di riscatto, ci saranno diversi altri tennisti da tenere d’occhio. Uno di questi è Hubert Hurkacz, che affronterà Arthur Cazaux.

Il polacco dovrebbe verosimilmente vincere questo incontro senza troppi problemi, per diverse ragioni. In primo luogo perché la terra rossa è la sua superficie preferita, in secondo perché ha una tenuta mentale e una tecnica nettamente superiori a quelle che connotano, invece, il suo avversario. Cazaux potrebbe anche tenergli testa, fino ad un certo punto, ma l’ex top ten saprà bene come disorientarlo e fare in modo che non regga il suo ritmo.

I vincenti delle altre partite di Amburgo

Altmaier (in Altmaier-Auger Aliassime)

Baez (in Baez-Carabelli)

Tiafoe (in Tiafoe-Bu Yunchaokete)

Comesaña (in Comesaña-Etcheverry)

Mpetshi Perricard (in Mpetshi Perricard-Bublik)

I vincenti delle altre partite di Ginevra

Marozsan (in Sell-Marozsan)

Kecmanovic (in Rinderknech-Kecmanovic)