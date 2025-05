Pronostico Nantes-Montpellier: scatta la festa per la salvezza

Nantes-Montpellier è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria, all’ultima giornata, contro una squadra retrocessa da un pezzo, per festeggiare una salvezza che ad un certo punto sembrava complicatissima. Al Nantes, che ospita il Montpellier, non poteva andare meglio in questo ultimo turno di campionato della Ligue 1.

La vittoria ai padroni di casa manca da 4 aprile: nelle rimanenti cinque partite solamente tre punti fatti. Sì, è stato difficile, sicuramente, arrivare a questo punto ed essere padroni del proprio destino, ma anche la fortuna ha girato un po’ verso i gialloverdi ai quali, qualora il Le Havre non dovesse vincere, potrebbe anche non servire nulla questa partita. Ma è evidente, avendo il coltello dalla parte del manico, che è meglio, senza discussioni, riuscire a chiudere il discorso senza avere né l’ansia, né il timore, che possa succedere qualcosa negli altri campi.

E quale fastidio potrebbe creare un Montpellier che, con soli 16 punti, ha salutato da un pezzo la Ligue 1? Crediamo, anzi siamo proprio sicuri, nessuno, anche perché, nelle ultime 14 partite, gli ospiti hanno perso 13 volte – un solo pareggio – segnando solamente due reti e prendendone una caterva. Quindi non ci sarà partita.

Come vedere Nantes-Montpellier in diretta tv e in streaming

La sfida Nantes-Montpellier, in programma sabato alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Nantes è quotata 1.47 su Goldbet, Lottomatica e 1.45 su Snai.

Il pronostico

Una gara che è indirizzata. Una gara che il Nantes vincerà e brinderà alla salvezza proprio all’ultima giornata. E, magari, anche il Montpellier nel corso dei 90 minuti potrebbe trovare la via della rete, cosa che è successa pochissimo nel corso di un anno difficile, troppo difficile, per essere vero.

Le probabili formazioni di Nantes-Montpellier

NANTES (5-4-1): Lopes; Thomas, Castelletto, Zeze, Pallois, Cantonze; Coquelin, Chirivella, Augusto; Abline, Simon.

MONTPELLIER (3-5-2): Lecomte; Mouanga, Omegaric, Mincarelli; Tchato, Nzingouola, Ferri, Chotard, Chennahi; Coulibaly, Fayad.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1