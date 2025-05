Pronostico Lione-Angers: vittoria e preghiere

Lione-Angers è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Vittoria e preghiere. Altre possibilità per il Lione non ce ne stanno. La classifica dice che ad una sola giornata dalla fine della stagione la squadra di Fonseca è fuori dalla zona Europa. Un settimo posto terribile.

Vincere e sperare che lo Strasburgo, impegnato in casa contro un Le Havre che avrebbe bisogno di tre punti per sperare in una complicata salvezza, perda appunto contro la formazione ospite. Diciamo che il compito è difficile, quasi impossibile, per una truppa che aveva iniziato l’annata con ben altri obiettivi e che a cinque minuti dalla fine dei tempi supplementari, contro il Manchester United, era avanti di due gol e che avrebbe potuto prendersi la semifinale di Europa League. Quella botta, poi, ha sciolto tutto. E anche se le possibilità di andare in Europa sono poche, non ci dovranno essere rimpianti, almeno per quanto riguarda questa ultima partita della stagione.

E i rimpianti non ci potranno essere solamente in un modo: vincendo contro un Angers salvo, sereno, tranquillo, che non vede l’ora di andare in vacanza, e spera che il Le Havre faccia il colpaccio. Poi, in ogni caso, dentro il Lione sarà tempo di fare valutazioni importanti e di qualsiasi genere. Ma una vittoria non può comunque essere messa in discussione.

Il pronostico

Il Lione vincerà la partita, pochi dubbi. E poi pianterà le orecchie sul campo dello Strasburgo per capire come si evolverà quel match. Compito difficile, ma come detto prima vincere e pregare. Non c’è altra via.

Le probabili formazioni di Lione-Angers

LIONE (4-2-3-1): Perri; Maitland-Niles, Caleta Car, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Veretout, Almada, Fofana; Lacazette.

ANGERS (4-4-1-1): Fofana; Arcus, Camara, Lefort, Hanin; Raolisoa, Belkdhim, Courcoui, Allevinah; Abdelli; Lepaul.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1