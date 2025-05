Pronostico Aston Villa-Tottenham: non ci sono dubbi sul finale

Aston Villa-Tottenham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con 63 punti conquistati fino al momento, l’Aston Villa occupa il sesto posto nella Premier League: gli stessi punti del Chelsea, quinto, che ad oggi andrebbe nella prossima Champions.

A due giornate dal termine, quindi, per gli uomini di Emery è ancora tutto possibile. E il calendario, con Tottenham in casa e poi con Manchester United in trasferta, aiuta, eccome, i padroni di casa. Che affronteranno nello spazio di una settimana le due finale dell’Europa League che il prossimo 21 maggio si daranno battaglia. In ogni caso, per l’Aston Villa, il cammino appare abbastanza segnato e deciso. Le due vittorie non dovrebbero mancare.

Soprattutto, ovviamente, quella di venerdì sera. Una sfida che ha poco da dire per il Tottenham che un solo pensiero ovviamente. Postecoglou sa benissimo che, l’unico modo per poter salvare una stagione quasi indegna in campionato – la classifica del Tottenham è davvero paurosa – è quello di vincere la Coppa. Mentre Emery, che manderà in campo i migliori, sa benissimo che quell’appuntamento farà decisamente la differenza nella notte di venerdì. Quindi? Quindi ci pare davvero inutile continuare a dare spiegazioni su come finirà sicuramente questa partita. Non ci sono proprio possibilità, anche dopo la vittoria sul campo del Bournemouth, che i Villans non si prendano una clamorosa affermazione che terrebbe aperto tutto il discorso sulla prossima Champions League.

Come vedere Aston Villa-Tottenham in diretta tv e in streaming