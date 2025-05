Pronostici Psg-Auxerre e Marsiglia-Rennes: i pensieri sono da altre parti

Psg-Auxerre e Marsiglia-Rennes sono partite della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si giocano sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due partite senza pensieri. Quattro squadre che non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione e che quindi si divertiranno. O, per meglio dire, il Psg in campionato non ha nulla da chiedere visto che sarà impegnato nell’ultima gara dell’anno, la finale di Champions League contro l’Inter.

Dicevamo, quindi. Quattro squadre e due partite che si preannunciano davvero interessante. Perché se il Psg come detto non ha niente da fare, e pensa soprattutto alla finale. Il sogno dell’Auxerre, insomma, sarà quello di uscire con un risultato di prestigio nell’ultima sfida di campionato e vedendo come sono andate le cose, soprattutto dopo la vittoria del campionato, non è che sia una cosa che non possa capitare. Di certo, gli ospiti, in questo match, troveranno la via della rete, ma ci rimane difficile pensare che possano uscire indenni.

Così come almeno un gol per squadra, tra Marsiglia e Rennes, ci sarà sicuro. La squadra di De Zerbi ha staccato il pass per la prossima Champions League e adesso per chiudere in bellezza ha un solo obiettivo: conquistare il secondo posto. Contro una formazione che ormai è salva, dopo un’annata difficile, non ci sono dubbi che arriverà un’affermazione dei padroni di casa.

Come vedere Psg-Auxerre e Marsiglia-Rennes in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Auxerre e Marsiglia-Rennes, in programma sabato alle 21:00, non saranno trasmesse né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 1.60 su Goldbet, Lottomatica e 1.60 su Snai. Il segno GOL, invece, in Psg-Auxerre, ha un valore di 1.68 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra con la possibilità che questo match possa finire, comunque, con una vittoria del Psg. Che vuole salutare il pubblico amico, dopo un’annata che potrebbe regalare un sogno incredibile, nel migliore dei modi.

Le probabili formazioni di Psg-Auxerre

PSG (4-3-3): Tenas; Mbaye, Tape, Beraldo, Hernandez; Doue, Lee, Mayulu; Zaire-Emery, Ramos, Barcola.

AUXERRE (5-4-1): Leon; Hoever, Diomande, Junior, Akpa, Mensah; Perrin, Massengo, Owusu, Traore; Sinayoko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1