Pronostico Tottenham-Crystal Palace: una vittoria per l’onore

Tottenham-Crystal Palace è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha raggiunto la finale di Europa League il Tottenham, vincendo sia in casa che in trasferta contro il Bodo. E adesso Postecoglou si può concentrare, anche se serve a poco, sul campionato. Perché l’obiettivo, ora, è quello di non chiudere proprio nelle ultime posizioni di classifica, nonostante il rischio sia altissimo.

Gli Spurs hanno un solo modo per salvare una stagione maledetta: vincere la coppa nel derby contro il Manchester United. Altrimenti il fallimento sarà totale e anche il tecnico potrebbe essere cacciato. Diciamolo chiaramente: nessuno mai si sarebbe aspettato una squadra come quella del Nord di Londra pronta in questa posizione di classifica a questo punto della stagione. Certo, c’è da dire che nel momento in cui tutti hanno capito che quelle dietro non avrebbero avuto più possibilità di rientrare nella corsa alla salvezza, le altre hanno mollato totalmente. Ed è anche per questo spiegato il motivo per il quale il Tottenham non abbia ancora raggiunto nemmeno quei 40 punti che di solito servono a chiudere la questione salvezza. Ne sono bastati molti di meno.

Però, c’è da salvare l’onore contro un Crystal Palace che ormai alla propria stagione non ha più nulla da chiedere. Ed è difficile pensare che gli ospiti possano uscire con un risultato positivo da questo match. Quindi, il Tottenham, davanti ai propri tifosi, dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti.

Come vedere Tottenham-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Crystal Palace è in programma domenica alle 15:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.