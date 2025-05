Pronostico Stoccarda-Augsburg: tabù infranto dopo 4 incroci

Stoccarda-Augsburg è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stoccarda e Augsburg non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato. Due squadre tranquille a metà classifica che, a due giornate dal termine della stagione, non possono né pensare ad un posto europeo e nemmeno rischiano qualcosa dietro. Insomma, è una gara che non ha nessun valore.

Ma ci sono i precedenti, senza dubbio, che ci indicano come potrebbe finire questo match. E, c’è da dirlo, anche il punto di vantaggio che i padroni di casa – che per una fetta dell’annata hanno puntato ad un posto in Europa – hanno sui rivali di domenica sera. Nelle ultime quattro volte che queste due formazioni si sono incontrate, sono arrivate quattro vittorie dello Stoccarda. Ma ci sarà sicuramente una novità rispetto a quanto successo in precedenza.

Sì, perché in queste quattro partite che stiamo prendendo in considerazione, lo Stoccarda ha sempre vinto non subendo mai una rete. Sono stati tre gli uno a zero e una volta è finita tre a zero. In questo caso, però, con nessuna possibilità di rischiare nulla come detto, ci pare evidente (anche per la classifica, ovviamente), che gli ospiti possano infrangere il tabù e segnare almeno un gol dentro questi 90minuti.

Come vedere Stoccarda-Augsburg in diretta tv e streaming

Stoccarda-Augsburg è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.52 Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

Il pronostico

Tabù del gol infranto dopo quattro partite. Stoccarda sempre vincente, ovviamente, ma almeno gli ospiti una rete la dovrebbero trovare dentro questo match. Che, di conseguenza, regalerà almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Augsburg

STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Woltemade.

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis; Komur, Claude-Maurice; Essende.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1