Pronostico Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: il discorso Champions rimane aperto

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio di domenica scorsa contro il Friburgo ha chiuso in maniera aritmetica i giochi che, comunque, erano blindati da tempo. Il Bayer Leverkusen dopo un solo anno ha abdicato ristabilendo le gerarchie che di solito ci sono nel campionato tedesco, vale a dire la vittoria del Bayern Monaco.

E quando mancano solamente due giornate al termine del campionato, i rossoneri di Xabi Alonso – che ha già dato l’addo ufficiale con destinazione più probabile Madrid sponda Real – non hanno più nulla da chiedere. Il secondo posto è certo da un sacco di tempo e quindi il Borussia Dortmund, adesso quinto in posto e quindi fuori dalla prossima Champions League, ne potrebbe approfittare. Sì, i gialloneri solamente in questa parte finale di campionato hanno trovato quella continuità che è sempre mancata nel corso della stagione. Le tre vittorie di fila hanno permesso di pensare di nuovo ad un posto nella massima competizione europea del prossimo anno. E le motivazioni in questo match faranno sicuramente la differenza. Anche perché, giusto sottolinearlo, il Dortmund ha una squadra che avrebbe senza dubbio potuto competere per la piazza d’onore.

Quindi? Quindi è evidente che il risultato finale possa pendere a favore degli ospiti. Non tanto perché il Bayer Leverkusen possa regalare qualcosa, ma perché il Borussia metterà in campo più cattiveria, più grinta, più voglia di raggiungere un risultato che potrebbero essere decisivo.

Come vedere Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Così com’è successo negli ultimi tre scontri diretti, la partita almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E su questo c’è quasi la certezza matematica. E per quanto riguarda il finale le motivazioni del Dortmund potrebbero – e faranno – fare la differenza. Quindi la vittoria esterna, per tenere aperto il discorso Champions fino all’ultima giornata, ci sta.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Garcia. Xhaka, Grimaldo; Buendia, Wirtz; Schick.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Gittens; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2