Pronostico Wolfsburg-Hoffenheim: un punto per la salvezza

Wolfsburg-Hoffenheim è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non ha più nulla da chiedere al proprio campionato il Wolfsburg. Due giornate al termine di una stagione che ad un certo punto sembrava potesse anche regalare una qualificazione europea. Così, però, non è stato. E adesso il sogno è quello di andare in vacanza. Manca poco.

E manca poco, un solo punto per essere precisi visto che il primo termine, qualora si dovesse arrivare alla pari con un’altra squadra, il primo criterio è quello della differenza reti, all’Hoffenheim per centrare la salvezza diretta in Bundesliga. Sì, in questo momento si è davanti di cinque lunghezze rispetto al terz’ultimo posto che vorrebbe dire giocarsi lo spareggio per la permanenza, ma siccome l’Heidenheim ha una differenza reti peggiore, possiamo serenamente affermare che, con un pareggio, il discorso sarebbe chiuso.

E quale migliore occasione di questa partita contro una squadra che visto l’andamento – tre sconfitte di fila – ha praticamente mollato? Nessuna. Ovviamente tutto appare apparecchiato per una X grande come una casa.

Come vedere Wolfsburg-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Hoffenheim è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica e a 3.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Con un pareggio il Wolfsburg di fatto interromperebbe la striscia di sconfitte e l’Hoffenheim si prenderebbe una salvezza diretta con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Tutto scritto, in poche parole.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Hoffenheim

WOLFSBURG (3-3-2-2): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis; Paredes, Tomas, Maehle; Dardai, Wimmer; Wind, Amoura.

HOFFENHEIM (3-4-2-1): Philipp; Chaves, Ostigard, Nsoki; Kaderabek, Bischof, Stach, Bulter; Toure, Kramaric; Hlozek.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1