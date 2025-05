Pronostico Bodo/Glimt-Tottenham: c’è solo una certezza

Bodo/Glimt-Tottenham è un match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il tre a uno della gara d’andata permette al Tottenham di affrontare questa difficile partita con la consapevolezza di poter anche perdere. Ma sapendo che il Bodo, in casa, è una squadra totalmente diversa da quella che si vede in trasferta.

Potrebbe sicuramente succedere di tutto ma è evidente che il canovaccio tattico della partita permette agli Spurs – che saranno privi di Maddison per un problema fisico – di impostarla forse nel modo migliore per quelle che sono le caratteristiche: vale a dire cercare di difendersi e ripartire, sfruttando le maggiori qualità tecniche in mezzo, e andare in questo modo ad attaccare gli spazi che i norvegesi, vuoi o non vuoi, lasceranno. Sì, perché il Bodo deve per forza di cose fare una partita all’attacco, e quindi in mezzo al campo ci potrebbe essere meno copertura.

Evidente che il Tottenham nel weekend abbia pensato solamente al match contro il Bodo nonostante sia arrivato un pareggio inaspettato sul campo del West Ham. I padroni di casa di giovedì, invece, hanno riposato in campionato quindi hanno avuto la possibilità di preparare al meglio questa partita. Basterà per il ribaltone? Crediamo di no, e abbiamo comunque una sola certezza.