Pronostico PSG-Arsenal, le statistiche parlano chiaro: non c’è mai riuscito

PSG-Arsenal è un match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

PSG a un passo dalla seconda finale di Champions League della sua storia grazie al fattore “D”. Lettera che sta per Dembélé-Donnarumma, i due grandi protagonisti della semifinale d’andata con l’Arsenal all’Emirates Stadium, terminata 0-1 per i parigini. L’attaccante ha portato in vantaggio la squadra di Luis Enrique dopo soli 4 minuti, sfruttando un assist al bacio di Kvaratskhelia: è stata la sua ottava marcatura nelle nove partite giocate nel 2025 nella manifestazione continentale più importante. Il resto, poi, l’ha fatto il portiere titolare della nazionale italiana, di nuovo decisivo con le sue parate, come nell’ottavo di finale contro il Liverpool.

I transalpini hanno così dimostrato di aver imparato dai propri errori: copione simile alla sfida andata in scena nella fase a girone unico – all’epoca finì 2-0 per l’Arsenal – ma stavolta il maggiore cinismo ha premiato il PSG, più incisivo rispetto ai Gunners, che pur riuscendo non sfigurare sotto il profilo del gioco hanno sprecato tanto sottoporta. Ora i londinesi sono chiamati ad un’impresa titanica: a Parigi, per non vedersi sfumare il sogno finale, dovranno cercare di vincere con qualsiasi risultato, perché con un pareggio sarebbero eliminati.

Gunners, serve la partita perfetta

Gli uomini di Mikel Arteta hanno le carte in regola per ribaltare tutto e l’hanno dimostrato nei quarti di finale contro il Real Madrid campione d’Europa in carica, battuto sia a Londra che in Spagna. Servirà tuttavia una prestazione perfetta per espugnare il Parco dei Principi: lo dicono anche le statistiche, dal momento che il club della capitale inglese non ha mai ribaltato al ritorno una sconfitta casalinga dell’andata nelle coppe europee.

Al contrario, il PSG ha superato il turno 18 volte su 19 nelle competizioni Uefa dopo aver vinto l’andata fuori casa: l’eccezione è rappresentata dall’eliminazione subita con il Manchester United nella stagione 2018-19, quando fu decisiva la defunta regola dei gol in trasferta. Nello scorso fine settimana, intanto, è arrivata un’altra sconfitta in Ligue 1, la seconda di fila, stavolta in casa dello Strasburgo (2-1). Poco male per Luis Enrique, ormai focalizzato insieme ai suoi uomini solo sulla Champions, visto che il campionato è stato vinto con enorme anticipo. Testa alla coppa dalle grandi orecchie anche per l’Arsenal: i Gunners, nonostante in campo ci fossero parecchi titolari, sabato hanno perso 2-1 contro il Bournemouth all’Emirates Stadium. Sconfitta non del tutto indolore, dal momento che, pur conservando il secondo posto, il Manchester City si è portato a -3.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’unico dubbio di Luis Enrique riguarda proprio Dembélé, vittima di uno stiramento alla coscia all’andata. L’attaccante farà di tutto per esserci – lunedì è tornato ad allenarsi – ma la sua presenza dal 1′ non è scontata. Dall’altro lato, Arteta ritrova Partey, squalificato sette giorni fa, ma rischia di non poter contare su Timber, fermato da un problema muscolare. L’infermeria rimane affollata: out Gabriel, Tomiyasu, Gabriel Jesus, Havertz e Jorginho. Calafiori invece si accomoderà in panchina.

Come vedere PSG-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Arsenal è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Rispetto all’andata è lecito aspettarsi qualche gol in più, considerando che l’Arsenal non può accontentarsi di un pareggio: pena l’eliminazione. Il PSG, tuttavia, non rinuncerà a giocare, né si limiterà a fare le barricate: non fa parte della filosofia di Luis Enrique, che ha detto senza mezzi termini di voler vincere anche il ritorno. Ipotizziamo dunque una sfida movimentata, da almeno un gol per parte, che potrebbe definitivamente accendersi nel secondo tempo, soprattutto se nel primo persisterà l’equilibrio. Stuzzica il segno X2, ma i parigini secondo noi riusciranno ad evitare la sconfitta e ad ottenere il pass per la finale di Monaco di Baviera.

Le probabili formazioni di PSG-Arsenal

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

PSG-Arsenal: chi va in finale? PSG

POSSIBILE RISULTATO: 2-2