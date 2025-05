Pronostico Mainz-Francoforte: non succede (e non succederà) da cinque anni

Mainz-Francoforte è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono passati cinque anni: è dal 2020 infatti che il Mainz, quando incontra il Francoforte, non riesce a vincere. Qualche pareggio, ma mai una gioia. Che senza dubbio verrà rimandata ancora, visto lo stato di forma dei padroni di casa che nelle ultime sei uscite in campionato non hanno mai vinto e che adesso, dopo una stagione davvero importante, si ritrovano fuori dalla zona Europa.

Tutto perso in un periodo di forma definiremmo poco smagliante. E si sa, a questi livelli, quando sbagli diverse partite, poi tutto torna indietro. Certo, non è che se la passi meglio il Francoforte, c’è da dirlo. Che sì, in campionato ha continuato a vincere, e a pareggiare, ma che ha ancora l’amaro in bocca per via di un’eliminazione dall’Europa League che sembrava alla portata dopo il pareggio in trasferta contro il Tottenham. Una situazione che di fatto ha chiuso le possibilità di andare avanti in Europa quest’anno, ma che ha lasciato aperte le possibilità di prendersi un piazzamento Champions il prossimo anno. Gli ospiti al momento sarebbero dentro quei posti utili, ma la classifica della Bundesliga non permette passi falsi. Un pareggio, forse, potrebbe bastare, perché questo match proprio così potrebbe finire. La forza, il Francoforte, in questo momento, di andare a vincere sul campo del Mainz non sembra avercela.

Come vedere Mainz-Francoforte in diretta tv e streaming

Mainz-Francoforte è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sì, pareggio. Ma come? La certezza che viene fuori analizzando i numeri di queste due squadre è che entrambe troveranno la via della rete. Quindi una gara spettacolare, senza dubbio. Con la X che servirà a poco, ma è questo il segno che dovrebbe venire fuori alla fine die 90minuti.

Le probabili formazioni di Mainz-Francoforte

MAINZ (4-2-3-1): Zentner; Da Costa, Hanche-Olsen, Kohr; Veratsching, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkard.

FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown; Knauff, Bahoya; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1