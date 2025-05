Pronostico Lione-Lens: la Champions è più vicina

Lione-Lens è una partita valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La facile vittoria arrivata contro il Rennes la scorsa settimana ha permesso al Lione di sfruttare il primo dei due impegni interni di fila che possono dare ancora speranze di una qualificazione alla prossima Champions League agli uomini di Paulo Fonseca.

Sì, perché la classifica della Ligue 1 alle spalle del Psg è davvero corta e ci sono cinque squadre in lotta per due posti. E una è appunta quella che ha perso contro il Manchester United nei quarti di finale di Europa League subendo tre gol nello spazio di pochissimi minuti. Il Lione, infatti, ha pagato a carissimo prezzo la delusione perdendo un paio di settimane fa contro il St. Etienne. Ma poi si è rimesso in carreggiata e l’impegno interno contro il Lens è molto agevole. Non solo per quello che è il valore effettivo delle due squadre che scenderanno in campo che pende tutto verso gli uomini di Fonseca, ma anche e soprattutto per quelle che sono le motivazioni delle due formazioni. Il Lens, dopo una stagione ricca di alti e bassi, nel corso delle ultime settimane ha perso tantissimi colpi che di fatto hanno chiuso ogni possibilità di pensare a un posto europeo il prossimo anno. Quindi adesso l’obiettivo tra le file della formazione ospite è quello di andare in vacanza, ricaricare le energie e poi pensare al futuro. La vacanza, almeno mentalmente, è già iniziata. Quindi nessun problema, reale, per il Lione.

Come vedere Lione-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida Lione-Lens, in programma domenica alle 17:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nessun problema, come spiegato prima, per il Lione di Fonseca che si prenderà la seconda vittoria di fila e rimarrà quindi in corsa per un posto Champions. La gara inoltre dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Lione-Lens

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tolisso, Matic, Almada; Fofana, Mikautadze, Cherki.

LENS (3-4-3): Ryan; Gradit, Sarr, Medina; Poulyy, Thomasson, El Aynaouoi, Machado; Agbonifo, Koyalipuo, Zaraouy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1