Pronostico Lille-Marsiglia: finisce come nei due precedenti stagionali

Lille-Marsiglia è una partita valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ultimo grande ostacolo tra il Marsiglia e la qualificazione alla Champions League – l’obiettivo primario della squadra di Roberto De Zerbi – è proprio lo scontro diretto con il Lille. Sì, perché le due gare successive sembrano essere ampiamente alla portata dei Phocéens, che affronteranno il Le Havre terzultimo in classifica ed un Rennes ormai fuori da tutto. Un match fondamentale, dunque, per il club allenato dal tecnico italiano, che nonostante le polemiche ed i nervi tesi nello spogliatoio è riuscito a riprendersi il secondo posto grazie ai due successi consecutivi con Montpellier e Brest, entrambi molto ampi (5-1 e 4-1).

La scelta di portare i giocatori in ritiro lontano dalla Francia per ritrovare serenità in vista del finale di stagione – si sono allenati a Roma, in Italia – a quanto pare ha funzionato. Il vantaggio sulla terza, tuttavia, resta minimo. Il Nizza ha un solo punto in meno, il Lille suo prossimo rivale appena due. Senza dimenticare che in corsa per la Champions League ci sono pure Monaco, Lione e Strasburgo. Tutto, insomma, può ancora accadere: per mantenere la seconda piazza il Marsiglia dovrà tornare a vincere in trasferta, circostanza che non si verifica dallo scorso febbraio (ultima vittoria in casa dell’Angers). Sarà molto complicato però tornare con i 3 punti dalla Decathlon Arena contro una squadra che ha ripreso vigore nelle ultime settimane, vincendone quattro delle ultime cinque approfittando di un calendario non impossibile. Il Lille, peraltro, oggi è quarto per rendimento interno: davanti al proprio pubblico non perde da tre mesi e l’ha fatto solo due volte finora.

Come vedere Lille-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lille e Marsiglia, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

I due precedenti stagionali sono terminati in pareggio – entrambi 1-1 – compreso quello di Coppa di Francia, in cui hanno prevalso i Dogues ai calci di rigore. Anche stavolta ci aspettiamo grande equilibrio, anche se il Lille è in un gran momento di forma e dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in una partita da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Lille-Marsiglia

LILLE (4-4-2): Chevalier; Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaïly; Haraldsson, André, André Gomes, Matias Fernandez-Pardo; David, Akpom.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia; Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier, Merlin; Greenwood, Rabiot; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2