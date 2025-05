Pronostico Strasburgo-Psg: regali per tutti

Strasburgo-Psg è una partita valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Regali per tutti. Perché dopo aver vinto il campionato, ma soprattutto la semifinale d’andata di Champions League a Londra sul campo dell’Arsenal, i pensieri del Psg non possono che essere tutti rivolti verso il ritorno. L’uno a zero è sì un buon risultato, ma non può lasciare del tutto tranquilli. E dopo il Nizza, che ha espugnato il Parco dei Principi la scorsa settimana, anche lo Strasburgo si prepara a prendersi tre punti che potrebbero davvero cambiare le sorti della stagione.

Sì, perché i padroni di casa, adesso, sono proprio fuori dalla zona Europa ma con i tre punti che sono in cantiere – perché realmente ci sono poche possibilità che il Psg possa fare risultato – allora tutto rimarrebbe aperto nel corso, poi, delle ultime due giornate. C’è da sottolineare, quindi, in poche parole, quella che è la “coerenza” di Luis Enrique che dopo aver dato campo libero al Nizza (in un altro momento della stagione, ovviamente, non ci sarebbe stata nessuna possibilità per gli ospiti di uscire indenni dal terreno di gioco della capolista) lo daranno anche allo Strasburgo. Uno Strasburgo che quindi sogna, a occhi aperti, la possibilità di rimanere in corsa per qualcosa di straordinario fino a poche giornate dal termine. E chi se lo sarebbe aspettato?

Come vedere Strasburgo-Psg in diretta tv e in streaming

La sfida Strasburgo-Psg, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Strasburgo è quotata 2.45 su Goldbet, Lottomatica e 2.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Così come il Nizza, anche lo Strasburgo si prenderà tre punti pesantissimi per il proprio campionato contro un Psg che pensa solamente a come rispedire al mittente gli attacchi che l’Arsenal cercherà di mettere in atto mercoledì prossimo. Match da uno. Troppi pensieri diversi per gli ospiti.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Psg

STRASBURGO (3-4-2-1): Petrovic; Doukoure, Omobamidele, Sarr; Bakwa, Santos, Barco, Moreira; Lamarechai, Nanasi; Emegha.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Beraldo, Mendes; Neves, Zaire-Emery, Mayulu; Barcola, Ramos, Doue.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1