Pronostico Borussia Dortmund-Wolfsburg: continua la corsa Champions

Borussia Dortmund-Wolfsburg è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria all’ultimo secondo che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Quella che il Borussia Dortmund, la scorsa settimana, ha piazzato sul campo dell’Hoffenheim, potrebbe essere davvero l’affermazione che tutti, da quelle parti, aspettavano.

Sì, un pareggio nella corsa alla prossima Champions League non sarebbe servito a nulla. I tre punti, invece – visto che adesso sono solamente tre quelli che separano i gialloneri di Kovac dal quarto posto – danno speranza. E anche il calendario in questo caso viene in aiuto. Il Wolfsburg è infatti una di quelle squadre del massimo campionato tedesco che ormai non ha più nulla da chiedere alla propria stagione. Con i 39 punti conquistati fino al momento, gli ospiti sono salvi da un pezzo e non hanno nessuna possibilità di centrare nessun obiettivo. Niente di niente. Quindi, l’impegno, si preannuncia oggettivamente abbastanza agevole per la squadra che è stata eliminata un paio di settimane fa dalla Champions League per mano del Barcellona. E quando Guirassy e compagni sono stati cacciati, nessuno pensava minimamente di vederli anche il prossimo anno a questi livelli. E invece sono in lotta. E non molleranno fino alla fine.

Come vedere Borussia Dortmund-Wolfsburg in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Wolfsburg è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Una gara senza storia che ha un padrone con molti giorni d’anticipo. Vittoria semplice e scontata del Borussia Dortmund, in un match da almeno tre reti complessive e, vista la difesa dei padroni di casa, vero tallone d’Achille della stagione, anche di almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Wolfsburg

BORUSSIA DORTMUND (3-3-2-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ruerson, Can, Svensson; Nmecha, Brandt; Guirassy, Gittens.

WOLFSBURG (3-3-2-2): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis; Paredes, Tomas, Maehle; Dardai, Wimmer; Wind, Amoura.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1