Pronostico Athletic Bilbao-Manchester United: i precedenti preoccupano Amorim

Athletic Bilbao-Manchester United è un match valido per l’andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È indubbiamente la semifinale più interessante, dal momento che si sfidano due delle favorite della vigilia. Da una parte l’Athletic Bilbao, che quest’anno sa di avere un’occasione forse irripetibile: giocare la finalissima davanti al proprio pubblico. Il San Mamés, infatti, sarà teatro dell’ultimo atto dell’Europa League 2024-25. Dall’altra invece c’è il Manchester United, “costretto” invece a sollevare questa coppa per non restare fuori da tutto. Per i Red Devils, disastrosi in campionato, è l’unico modo, tra l’altro, di tornare in Champions League.

Del resto, la squadra di Ruben Amorim in Premier League ha già “mollato” da tempo e gli ultimi risultati non fanno altro che confermarlo. Sono solo quattordicesimi Bruno Fernandes e compagni, a distanza siderale dall’ultimo slot valido per l’Europa. Una stagione travagliatissima per un club che, nonostante i milioni spesi sul mercato, fatica a tornare ai livelli dell’era Ferguson. Il Manchester United in campionato non vince da metà marzo: in questo lasso di tempo l’unica gioia è stata la clamorosa impresa nel ritorno dei quarti di finale con il Lione – uno dei match più emozionanti in assoluto – con i Red Devils capaci di ribaltare i transalpini nel giro di due minuti (5-4), quando ormai i supplementari erano terminati e la semifinale sembrava una chimera.

Il San Mamés è un bunker

La qualificazione non è mai apparsa in discussione invece per l’Athletic, che al San Mamés ha liquidato senza grossi problemi gli scozzesi dei Rangers (2-0) dopo averli dominati sotto tutti i punti di vista anche ad Ibrox ma non andando oltre un pareggio (0-0).

I baschi, giustizieri della Roma negli ottavi (1-1 all’Olimpico, 3-1 a Bilbao), avevano fatto benissimo anche nella League Phase, collezionando più punti di tutti insieme alla Lazio (19) ed incassando a malapena una sconfitta tra fase a girone unico e ad eliminazione diretta. A differenza del Manchester United, però, la formazione di Ernesto Valverde staccherà verosimilmente il pass per la Champions League anche non vincendo la coppa: l’Athletic è stabile tra le prime quattro della Liga, con sei punti di vantaggio sulla sesta. Nell’ultimo turno i biancorossi si sono risollevati subito dopo la sconfitta di misura con il Real Madrid, piegando 1-0 il Las Palmas con un gol di Inaki Williams. Valverde si è potuto pure permettere il lusso di ruotare qualcuno – Nico Williams è entrato a metà secondo tempo – e contro lo United avrà quasi tutti a disposizione: gli unici in dubbio sono Unai Gomez e Sancet. Al contrario, Amorim deve fare i conti con diverse assenze: Lisandro Martinez, Evans, Diallo, Zirkzee e De Ligt sono indisponibili. In attacco giocheranno Bruno Fernandes, Hojlund e Garnacho.