Pronostico Angers-Lille: vittoria e posto Champions

Angers-Lille è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con una vittoria sul campo dell’Angers, una squadra che al momento è poco sopra la zona rossa, quella che vorrebbe dire retrocessione, il Lille che al momento occupa il settimo posto nel massimo campionato francese, si potrebbe ritrovare secondo in classifica. Sì, incredibile ma vero. E, in caso di vittoria, nella peggiore delle ipotesi – sarebbe a dire una vittoria anche del Marsiglia in serata – allora i rossoblù chiuderebbero il weekend al terzo posto, quindi dentro la zona Champions.

La classifica cortissima della Ligue 1, sia dietro che davanti – il Psg fa un altro campionato – regalerà giornate emozionanti da qui alla fine della stagione. Nelle quali nessuno potrà regalare nulla e nessuno potrà abbassare la tensione, già altissima di suo per tutto quello che si deve raggiungere. Questa partita, comunque, è sì una di quelle che mette in palio dei punti pesantissimi sia da un lato che dall’altro, ma è anche una partita tra le più indirizzate da qui alla fine dell’anno. Il Lille è una bella squadra, costruita per fare un campionato importante – cosa che sta facendo – e in questo momento così topico della stagione ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpaccio esterno. Anche perché il momento è positivo, con due vittorie nelle ultime due uscite che hanno alzato il morale e ridato fiducia. No, non si vuole mollare.

Come vedere Angers-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida Angers-Lille, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Lille vincente e in zona Champions. Non può dare che questo risultato la classifica nel pomeriggio di domenica. Ospiti troppo più forti e che a parità di motivazioni la vinceranno per la maggiore qualità tecnica.

Le probabili formazioni di Angers-Lille

ANGERS (3-5-2): Fofana; Rao-Lisoa, Bamba, Lefort, Hanin, Ekomie; Belkhdim, Ferhat, Abdelli; Niane, Lepaul.

LILLE (4-4-2): Chevalier; Meunier, Diakite, Ribeiro, Ismaily; Haraldsson, Andre, Gomes, Fernandez-Pardo; David, Akpom.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2